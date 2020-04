Juana Viale se suma a las críticas contra Susana Giménez

Susana Giménez está en el foco de la polémica desde que contó que había tenido que devolver a la cachorra de raza vizla que había recibido en su casa de Barrio Parque hacía días, porque “la mordía mucho”. Aunque aseguró que, en realidad, la perrita iba a pasar solo un mes en el criadero para que la eduquen y que, luego, la iba a llevar junto con sus “hermanos” a su casa de Punta del Este, los proteccionistas de animales no tardaron en caer contra ella.

Juana Viale, sin mencionar directamente a Susana, habló sobre los animales en la emisión del sábado de La Noche de Mirtha, el ciclo que su abuela, Mirtha Legrand, tiene en El Trece. Juana se encuentra conduciendo momentáneamente por el aislamiento tomado por la Chiqui para protegerse de la pandemia del coronavirus. “Les quiero recordar a todas las personas que los perros y los gatos no contagian el COVID-19. No abandonen a los animales, no abandonen a sus mascotas. Por favor, eso es inhumano”, dijo la influencer.

El día anterior, Juanita subió a su cuenta de Instagram una foto junto a unos perritos, que acompañó con un breve texto: “¡Hola, hola, hola! Les quiero contar que adopté estas dos bellezas. Una hembrita y un macho. Ellos fueron abandonados y ayer llegaron a mi hogar. Aún estamos en la elección de nombres”. Leo Montero, por su parte y en su programa, apuntó a la diva: “Es una antigüedad comprar perros, no compren perros… Y no devuelvan perros comprados, como señoras mayores. No hagan eso, no se hace eso”.

Nicole Neumann, a favor de los animales

Otra personalidad que criticó a Susana fue Nicole Neumann, quien no tuvo ningún reparo en contestar de manera directa cuando le preguntaron por la actitud de la diva. “Yo no soy juez de nadie para decir qué está bien y qué está mal. Sé que ella ama a los animales pero, para mí, cuando adoptás a un animal es como un hijo. Un hijo que adoptaste o uno biológico, es ese mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Perdón, pero con los animales es un poco lo mismo”, aseguró la modelo argentina.

Hace 15 días, Susana celebraba la llegada a su hogar de la nueva cachorrita mediante un video que subió a su cuenta de Instagram. Sin embargo, un par de semanas más tarde, contó que había tenido que devolver la perrita de donde la obtuvo. “Tengo los brazos y piernas lastimadas, así que volvió al criadero para que la eduquen. Yo la malcrié: dormía conmigo, me despertaba a las cinco de la mañana y ¡me empezaba a comer el pelo!”, explicó la estrella.