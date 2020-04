Paulina Cocina fue criticada en las redes sociales

Paulina Cocina es una influencer culinaria con una página web llamada paulinacocina.net en la que acerca a sus seguidores con recetas para postres y comidas fáciles. No es chef, sino que usa un libro de cocina para su contenido. En las últimas horas la Youtuber se convirtió en trending topic en Twitter bajo el hashtag #PaulinaCretina, luego de que un grupo de tuiteros la atacara en esa red social. La acusan de que no es cocinera y que no se llama Paulina. Su nombre real es Carolina Cuga y es socióloga, cosa que no oculta.

Las agresión llegó de un grupo llamado La chancha y los 20 en su canal de YouTube e Instagram. Son tres asesores gastronómicos (así se presentan al menos dos de ellos): Marcos Di Cesare, Juan Pablo Sanzi y Colo Rubaja. A ellos se suma Cuqui Suárez, quien administra las redes. La movida se impulsó desde la cuenta @lcyl20, que es privada para sus más de 20.000 seguidores. Algunas imágenes se viralizaron rápidamente y convirtieron a Paulina en tendencia, ya que además de quienes la criticaron, hubo quienes la defendieron.

La mayor sorpresa fue que Narda Lepes, una de las cocineras más reconocidas del país, defendió a Paulina en las redes. “Me despierto y veo que dicen que bardearon a Paulina Cocina. No se suban, son nadie, y Paulina es pueblo”, escribió la famosa cocinera en su perfil. Otro seguidor escribió: “Paulina es representante de la comida popular del día a día, agradable, rápida y efectiva. Si quieren hacer un plato afgano busquen en otro lado. Mi marido es cheff y tampoco la quiere a Paulina, porque no es cocinera, pero es la única que me enseña a hacer un buen arroz básico sin burlarse”.

Otras capturas filtradas de la cuenta de La chancha y los 20 mostraron la polémica reacción posterior del grupo. “¿En serio piensan que nos importa Paulina? Carolina? Quien sea… Pero nunca lo van a entender. Porque no les conviene”, fue uno de los textos. “Son un gremio. Si al gremio le caés bien, estás con el gremio. Si al gremio le caés mal, estás contra el gremio”, siguieron, para finalizar aclarando que no hablarían más de los influencers.

Paulina es un fenómeno masivo en las redes sociales argentinas. Ha logrado posicionarse como una de las influencers culinarias más importantes del país gracias a las recetas fáciles que enseña diariamente. De hecho, en sus redes tiene cientos de miles de seguidores que la han convertido en un fenómeno viral. Sus cuentas han registrado un fuerte crecimiento durante la cuarentena por el coronavirus. Estas últimas noticias aumentaron su popularidad.