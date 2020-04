Acusaron a Nicole Neumann de devolver un perro

La decisión de Susana Giménez de devolver la cachorra llamada Rita porque se portaba mal y la mordía demasiado, generó muchas críticas a la conductora de parte de defensores de los derechos animales. Leo Montero, y Nicole Neumann fueron algunos de los famosos que salieron a criticar a Susana. En el programa “Confrontados” (El Nueve) expusieron el doble discurso de la modelo en un informe titulado “El secreto de Nicole” que insinuó que la ex de Fabián Cubero habría devuelto un bulldog francés.

Carlos Monti dijo sobre el informe: “Lo que me cuentan es que al tiempo algo pasó con Buda (el perro) y se lo habría devuelto al veterinario. Y las razones por las cuales lo devolvió fueron que quizá se haya enfermado y que Nicole prefería que continúe el tratamiento con el veterinario”. Consultada sobre las versiones que la acusaban Neumann comentó: “¡Ja! Yo no devolví a nadie. Esto fue a fines del año pasado. Me costó mucho tomar la decisión de encontrarle otra familia porque lo amábamos”.

Además agregó: “Se fue porque empezó a pelear con mis otros dos perros, y en la última pelea casi mata a Ramón, que lo tenemos hace cinco años. Por lo cual tuvo que empezar a vivir separado. Además, Buda corría a mis gatos y quería matarlos. A pesar de todo, pasó un tiempo a un costado de la casa, pero como no me pareció justa la vida ahí, tan solitario, tuve que buscarle una familia que lo tuviera a él como única mascota y lo pudieran tener con ellos adentro y dándole mimos todo el tiempo. No me dejó opción. Claramente, no se adaptó a sus hermanos”.

“Salvé a más de 1000 animales”

Sobre la denuncia recibida la panelista del programa Nosotros a la Mañana dijo: “¡Qué de boludeces dice la gente, mamadera! Justo a mí que he tenido perros sangrando de sarna, amamantado camadas de cachorro uno por uno durante toda la noche porque no tenían mamá… No, yo no soy la persona que me deshago de un perro por no tenerle paciencia. Ya me imagino por dónde viene esa información mala leche y mal dada, ja. En fin, yo duermo tranquila. Salvé más de 1000 animales”.

Para finalizar contó qué hizo con los animales que salvó: “Los di en adopción, tengo de todos colores y tamaños, sin ojos, con temblores con moquillo, etc. Tengo perros de la calle, ¿y voy a dar uno de raza porque sí? No, claramente había una razón”. Nicole Neumann es animalista y no desfila con pieles de animales. En 2014 creó la marca Nikka N que genera diseños sintéticos de zapatos y carteras. Fue vegetariana en torno a veinte años hasta efectuar la transición al veganismo.