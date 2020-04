Alberto Fernández: “La gente es el verdadero poder”

El pasado sábado, el presidente de la nación anunció la extensión de la cuarentena. Luego de esto, Alberto Fernández dio una entrevista donde destacó el verdadero poder que tiene la gente en las decisiones del gobierno. Además, aclaró el motivo de sus críticas a algunas empresas. A su vez, el mandatario nacional, manifestó: “la política es el arte de convencer al otro”.

NA informó que al hablar de sus últimas críticas a algunas empresas, el jefe de Estado señaló: “Hay un poder real que cada vez es más débil porque está evidenciado en el valor de sus empresas, en el valor de los bancos. Es un poder que existe, es un poder fáctico que está acompañado en los grandes medio. Igualmente, en este momento tenemos que enfocarnos a luchar contra el coronavirus”.

“Eso ocurre en la Argentina y en el mundo. No hay que decir que solo pasa en nuestro país. Pero el poder verdadero de la nación está en la gente. Eso también hay que grabárselo porque, si no, el peronismo no hubiera existido. “, enfatizó el presidente, en declaraciones al diario Página 12. “Lo que yo intento es que todos entendamos que tenemos por delante un desafío muy grande”, aclaró.

“Yo sé muy bien que la política es contradicción de intereses y sé muy bien cuáles represento yo y contra cuáles me choco. Igualmente, lo que busco es que la gente me acompañe para defender los intereses de la mayoría de los argentinos”, destacó el mandatario. En tanto, Alberto Fernández, sostuvo: “Si la política solo fuera el arte de chocar contra otro, dejaría de lado la ética”.

“Y para mí lo ético es central. Saber por qué hago lo que hago. Esa siempre fue mi postura”, completó el mandatario nacional. El jefe de Estado, además, afirmó que para él “la política es el arte de convencer al otro de que uno va en el camino correcto”. Por eso, aclaró que “no se trata de encontrar un enemigo, sino intentar descubrir la forma de ayudar a la gente”.