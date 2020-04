¿El aislamiento seguirá hasta septiembre?

Para evitar la propagación del coronavirus, el gobierno decretó un aislamiento obligatorio. Esta medida viene dando buenos resultados y por eso el Poder Ejecutivo decidió extenderla hasta el 10 de mayo. En la tarde de este domingo, Eduardo López le concedió una entrevista a Mauro Viale. El miembro del comité de expertos que asesora al presidente explicó que la cuarentena puede seguir hasta septiembre.

El Intransigente informó que en primer lugar, el experto en materia sanitaria opinó sobre la decisión de permitir actividades recreativas o no en distintas localidades del país. Sobre este punto en particular, López expresó: “Hoy dijimos que esto dependía de las jurisdicciones. Donde circula de forma importante el virus iba a ser muy difícil articularlo de forma eficiente. Ambas partes han cumplido bien”.

A su vez, también respaldó las decisiones de los distintos mandatarios. “El DNU de Alberto Fernández dejaba esto a las jurisdicciones, con la alternativa de tener una actividad recreativa. Me parece que, si las jurisdicciones tomaron esa decisión, no se contradice el DNU”, remarcó López en la entrevista televisiva. El gobierno propuso la apertura de ciertas actividades siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones sanitarias y no haya circulación comunitaria del patógeno.

Por otro lado, el médico hizo un diagnóstico sobre la situación que atraviesa Argentina. “Entre positivos y negativos, tenemos un 7 u 8%. Pero hemos aumentado el testeo, estamos arriba de mil”, precisó López. Luego agregó en la pantalla de A24: “Mejoramos la definición de caso”. De esta forma, el Ministerio de Salud de la nación confirmó la existencia de 3879 casos de coronavirus. A su vez, lamentó el fallecimiento de 192 personas a causa de la pandemia.

Por último, el experto opinó sobre el futuro de la crisis sanitaria en el país. Al respecto señaló: “Cautamente soy optimista. Porque mantener el aislamiento corre el pico. Estamos buscando que sea de menor intensidad y lo más retrasado posible. Argentina no tiene un pico elevado, pero piquitos en el tiempo”. Luego sentenció: “Tenemos una muy buena defensa, pero estamos jugando el primer tiempo del partido. Esto lo veo hasta septiembre”.