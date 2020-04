El Ministerio de Educación discute metodologías con expertos extranjeros

El Ministerio de Educación de Tucumán, como parte de una serie de encuentros virtuales con el fin de incorporar prácticas educativas para poder sobrellevar la educación en medio del aislamiento obligatorio, oficializó el Observatorio Internacional de Políticas Educativas, conformado por educadores de los cinco continentes.

El ministro Juan Pablo Lichtmajer encabezó una videoconferencia con los referentes educativos de diferentes países, con el objeto de discutir metodologías de enseñanzas en medio de la situación de aislamiento y el uso de herramientas tecnológicas, que vital importancia para esta modalidad de enseñanza.

En la reunión virtual, el titular de la cartera educativa compartió experiencias y distintas metodologías con los secretarios de Estado de Gestión Educativa Isabel Amate Pérez y su subsecretaria, Patricia Fernández. Mientras que mantuvo conversaciones con expertos de Grecia, Canadá y Sudáfrica, entre otros.

“Tengo la imagen de un enorme barco que se paró en el medio del océano; no hay viento, no hay olas, no hay motores y tenemos que pensar en cómo poner en movimiento ese enorme grupo de personas de nuevo. Creo que también requiere de mucho trabajo, no es un asunto individual sino colectivo” reflexionó el ministro.

Gracias @APappaILD🇬🇷, #LuluLimbikani🇿🇲, @AuthenticEduc🇨🇦, #StergiosDikos🇬🇷, OlympiaKiriopoulus🇩🇪 y #SibongileKhumalo🇿🇦, por sumarse a este primer encuentro y formar parte de nuestra red de especialistas. — JuanPablo Lichtmajer (@jplichtmajer) April 27, 2020

Steve Revington, quien posee 32 años de trayectoria docente y es pionero en un enfoque de “aprendizaje auténtico”, que promueve el aprendizaje mediante la práctica, en un contexto genuino, para una audiencia específica opinó “Puedo ver llegar un tipo de formato de aprendizaje de emergencia que, ensayado en un período de 1 a 3 años, en el futuro nos ayudará a evitar los problemas que estamos teniendo ahora”.