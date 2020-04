“Es un dolor muy grande…” Ricardo Centurión tras la muerte de su novia, Melody Pasini

Hace un mes, Ricardo Centurión afrontó una triste noticia, la muerte de su novia, Melody Pasini. La chica tenía solo 25 años y falleció de un paro cardíaco mientras manejaba por Lanús. Tenía antecedentes de enfermedades graves. Esto fue un gran golpe para el futbolista que había perdido a su abuela hacían solo veinte días. Recientemente, el mediocampista de Vélez le dedicó un mensaje a Melody a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram.

“No se explica, es un dolor muy grande. Yo le doy para adelante, como hicimos siempre en esta familia“, empezó diciendo el futbolista. Y siguió: “Estamos un poco mejor, pero ni yo ni mi familia sabemos cómo se sigue, pero hay que convivir con esto, no queda otra que seguir adelante por lo que estamos y por los que quedan“, dijo. Melody Pasini y Ricardo Centurión estaban juntos hacían cuatro años. La chica era hincha de Racing, el club donde Centurión dio sus primeros pasos como jugador profesional.

Unas semanas atrás, el futbolista había publicado un mensaje para Melody: “Nadie se imagina el dolor que se siente. Creo que ya no es dolor, es estar caminando porque tenemos luz, pero las fuerzas cada vez son menos”, dijo el jugador. “Solamente puedo rezar porque a esta familia le de paz y descanso eterno a Mel para que podamos con el tiempo levantarnos y seguir sonriendo, que era lo que más quería“. Y después agregó: “Me voy a morir de tristeza, no es justo. Por qué no me llevaste a mí y hoy cómo hago para darte el último adiós mi hermosa Melody“.

Varios de sus compañeros en el ámbito del fútbol lo acompañaron en su dolor. Después de su pérdida, el jugador publicó una foto en la que se lo ve junto a Melody y comentó: “Te voy amar siempre mi amor“. Sus compañeros le respondieron: “¡Mucha fuerza Centu! Que dios te bendiga amigo. Lo siento mucho…“; “Fuerza amigo. Mis condolencias para vos y la familia de ella...”; “Te abrazo con toda mi alma entera“. Por otro lado, el futbolista se tuvo que enfrentar a la presión de los medios.

Después del fallecimiento de su abuela y su novia, el jugador se despertó con decenas de cámaras afuera de su casa, por lo que pidió privacidad. “Buen día hoy amanecimos desde muy temprano con todos los periodistas en la puerta de la casa de mi abuela. Por favor les pedimos que sean respetuosos y se retiren“, había escrito. “Queremos paz en estos momentos“, agregó. Melody había estado con él en los momentos más altos de su carrera. Fue una gran pérdida para Ricardo. Para saber más sobre este tema, te recomendamos esta nota anterior.