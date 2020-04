La densidad poblacional impediría las salidas recreativas en Tucumán

El gobernador Juan Manzur se refirió a la decisión que adoptó el Gobierno de la provincia de Tucumán de no permitir las salidas recreativas. Recordemos que estas fueron anunciadas por el Gobierno nacional en el marco de la nueva fase del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio, que rige en todo el país.

Para el Gobernador de Tucumán esta decisión es prudente. Explica que no se puede flexibilizar la cuarentena en una provincia como Tucumán que está densamente poblada. “Lo que hay que evitar en este caso es la circulación. Permanentemente insistimos en que la manera de ayudar que tienen los tucumanos es quedarse en sus casas”, remarca.

El pedido del mandatario es que se respete el aislamiento social, también el lavado de manos y todo lo que tiene que ver para el cuidado de todas las familias y el cuidado de todos los tucumanos. “Esto va a tener un final, la pandemia en algún momento terminará, aparecerá un remedio o en un futuro cercano una vacuna y se volverá a la normalidad”, comentó Manzur.

La densidad poblacional es el eje en la decisión de no flexibilizar. Por eso evalúan que en Tucumán no es prudente tomar esta medida más allá de lo permitido. “La situación sanitaria no lo permite”, agregó el mandatario.

En este sentido, la decisión de no permitir una hora diaria de caminata recreativa rige en la totalidad de la provincia, sin excepciones. “Tucumán es pequeño, es muy chico, y cualquier flexibilización en estas condiciones impactaría directamente en la salud pública”, remarca el Gobernador.