Lizy Tagliani se casa y una famosa modelo tiró un comentario desafortunado: “¿Fue propuesta?”

Días atrás, Lizy Tagliani anunció su casamiento con Leo Alturria. A pesar de la distancia, su novio le dedicó un cariñoso post donde le pedía matrimonio. La conductora de El Precio Justo aceptó y lo compartió en su cuenta de Instagram con mucha alegría. Recibió miles de comentarios de sus amigos y familia deseándole lo mejor. Uno de estos comentarios vino de la mano de Nicole Neumann. La modelo reaccionó a la noticia de una manera inesperada y despertó el enojo de los seguidores de Lizy.

Todo empezó cuando el novio de la conductora señaló una foto en la que ambos estaban en la gala de los Premios Martín Fierro y comentó: “¿Te imaginás en esa foto de blanco, mi amor?“. Lizy contestó alegremente: “¡Ay te amo…! ¿De blanco vos o yo? Si es yo, SÍ, ACEPTO“. Unos minutos más tarde, la conductora replicó la foto en su cuenta de Instagram y comentó: “Vayan al Instagram de Leo Alturria, estoy en shock. No les puedo ni contar. Lo que sí, a pesar de que me da vergüenza, nunca pensé que viviría una historia tan linda de amor. Sí, QUIERO“.

La publicación se llenó de comentarios celebrando la noticia. Pero uno de estos comentarios pinchó la fiesta. “¿Fue propuesta? ¿O sólo que lo imagines? Jajaja….Si es así, ¡felicitaciones amiga! Te amo“, escribió Nicole Neumann en la publicación. El comentario fue repudiado por los seguidores de Lizy Tagliani, que comentaron: “¿Envidia quizás? ¿O solo me lo imagino?”; “¡Qué comentario mala leche! ¡Esta mujer es la hipocresía en persona!”; “Cuánta envidia en el aire… Dejá disfrutar y no tires ponzoña“, decían.

La modelo es una de las mejores amigas de Lizy. Por lo menos eso es lo que se ve en televisión. Pero su comentario fue bastante desacertado y los seguidores de la conductora se lo hicieron saber. De todos modos, esto no le apagó la fiesta a Lizy, que siguió celebrando la noticia. Más tarde, la conductora, que es fanática de los modelos de colección, posteó una imagen de un vehículo y comentó: “¿Cómo me veré vestida de novia en este auto? ¡Ja!“. Sus amigos le respondieron: “Siempre Lizy nunca Inlizy“; “Disfruta mucho este momento… que el rumor de afuera no te afecte“; “Te lo merecés“.

La propuesta de Leo Alturria fue directamente por las redes sociales. Él y Lizy Tagliani están aislados, ya que no viven juntos. No se ven desde que empezó la cuarentena obligatoria. “Te extraño Leo pero así nos agarró, vos en tu casa y yo en la mía, y respetar la cuarentena es importante. Ayer que tenía el permiso para ir a Juntos podemos lograrlo me dieron ganas de aprovechar y bajar en Palermo… Pero ‘el ejemplo sale de casa’ decía mi mamá, entonces seguí camino a Hudson… Porque es la mejor manera de demostrar amor por vos y respeto por el prójimo. Te amo“, le había escrito la conductora. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.