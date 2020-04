Murió el padre de Flor Peña, después de una larga lucha contra el cáncer

Flor Peña compartió una noticia tristísima. Su padre, Julio Peña, murió de cáncer. “Hace exactamente un año le diagnosticaron a mi padre un cáncer terminal. Él siempre tan canchero y jovial, tan lleno de ganas de vivir y disfrutando la vida, de pronto peleando contra la muerte. Nos devastó”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. “Lo acompañamos en su proceso de sanación con todo nuestro amor. Lo único que queríamos era que no sufra. Y mi viejo la peleó, porque no quería irse todavía”.

Hace aproximadamente un mes, Flor Peña se había presentado en “PH: Podemos Hablar” y se había explayado sobre la enfermedad de su padre. Julio luchaba contra el cáncer hacían dos años. Cuando le preguntaron sobre su relación con él, dijo: “Mi papá está muy enfermo y cuando pasan estas cosas uno empieza a revisar, ¿no? Es una de esas situaciones en las que uno se pregunta cómo fue nuestra relación, que en este momento tenemos la posibilidad quizá de encontrarnos desde otro lugar”, había comentado.

La actriz se había acercado más a su papá en estos últimos meses “Si bien mi viejo siempre fue un tipo muy duro, un tipo muy honesto y con muchos valores pero quizá muy poco cariñoso. Él se enfermó y al principio parecía que ya se moría y me di cuenta de cosas que no me había dado cuenta en estos años. Yo voy a cumplir 46 este año. Y me di cuenta que la fuerza que yo tengo en mi vida y las cosas que yo hago en mi vida las heredé de él. Siempre pensé que fue de mi madre, porque mi madre es una mina muy fuerte, muy poderosa, muy matriarcal. Y mi viejo siempre fue un tipo como más callado, mucho más cerrado“, comentó.

“Se enfermó y empezó a ponerle el cuerpo a una enfermedad como es el cáncer, que es una enfermedad tan dolorosa, para él físicamente, y para nosotros al acompañarlo. Nos dijeron, ‘no le queda nada’. Ya lleva casi dos años y yo digo, está ganando todos los días“, había dicho la actriz. Flor Peña además recordó que su padre había ido a verla actuar por primera vez mientras luchaba contra la enfermedad. “Estamos todos transitando una situación de mucha apertura, de mucho amor“, había dicho.

“Él también está en una situación más amorosa. Él cambió, entonces yo le puedo decir que lo amo y abrazarlo“, había agregado. La actriz fue quien reveló la noticia. Lo hizo a través de una publicación de Instagram, en la que se despidió de él con mucho cariño. “Siempre estuviste ahí para mi y para todos. Te voy a extrañar, muchísimo, pero se que vivís en mí por que llevo tu sangre y tu fuerza“, escribió Flor. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.