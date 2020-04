“Nunca supe cuánto dolería perderte…” El mensaje de Flor Peña a su papá

Flor Peña hizo pública una triste noticia. Su papá, Julio Peña, murió después de una larga lucha contra el cáncer. El hombre de 75 años luchaba contra la enfermedad hacían dos años. Flor fue quien dio a conocer lo ocurrido. Lo hizo a través de un cariñoso mensaje en su cuenta de Instagram. Así empezaba: “Te vi pelear con tanta fuerza, te vi luchar con el cuerpo y con el alma contra una enfermedad que siempre te llevo la delantera, pero que te puso a prueba cada día“.

Después la actriz siguió diciendo: “La vi a mami firme con su amor indestructible tomarte de la mano y acompañarte como una guerrera. Los vi juntos, siempre juntos avanzar a ciegas , pero con la certeza de que querías vivir. Te dieron 3 meses, y fueron 2 años. Nunca supe cuanto dolería perderte hasta hoy. Duele, mucho duele, pero estoy tan llena de vos, tan llena de tus risas y tu locura, de tu amor incondicional. Me cuidaste siempre. Te alegrabas con mis logros y sufrías mis caídas, pero siempre me abrazaste“.

“Siempre estuviste ahí para mi y para todos. Te voy a extrañar, muchísimo, pero se que vivís en mi porque llevo tu sangre y tu fuerza. Quedate tranquilo que a mamá la vamos a cuidar siempre. Tan lindos eran juntos, 47 años compartiendo las aventuras más lindas. Disfrutaron la vida y se que fueron muy felices juntos. Fuiste un tipo duro pero frágil. Nos hacías reír. Eras gracioso negrito, como dice mi hermana. Gracias eternas por tu amor. Te la bancaste como nadie, pero tu cuerpito ya estaba muy cansado“, expresó la actriz.

Y por último Flor cerró diciendo: “Volá viejo, volá, hacia el lugar que más te guste, sin dolor. Mamá va estar bien. Ella es una leona, y de ésta también va a salir. Te amo para siempre. Ahora descansa en paz. Nos veremos otra vez. Tus hijas, tu mujer, tus nietos y tus amigos“. Flor Peña ya había comentado el estado de salud de su padre en televisión. Estos últimos meses, la actriz se había acercado mucho a su papá. Incluso comentó que él la había ido a ver al teatro por primera vez, algo que la emocionó mucho.

"Si bien mi viejo siempre fue un tipo muy duro, un tipo muy honesto y con muchos valores pero quizá muy poco cariñoso. Él se enfermó y al principio parecía que ya se moría y me di cuenta de cosas que no me había dado cuenta en estos años. Yo voy a cumplir 46 este año. Y me di cuenta que la fuerza que yo tengo en mi vida y las cosas que yo hago en mi vida las heredé de él. Siempre pensé que fue de mi madre, porque mi madre es una mina muy fuerte, muy poderosa, muy matriarcal", había dicho Flor.