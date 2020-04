Sorpresiva declaración de Juanita Viale

Este domingo, Juana Viale sorprendió a todos los televidentes de Almorzando con Mirtha Legrand al revelar que su abuela sufre momentos de angustia durante la cuarentena. La estrella, al tener 93 años, dejó de conducir sus clásicos programas televisivos para priorizar su salud y respetar el aislamiento obligatorio por el coronavirus. Por esa razón, Juanita la reemplaza en sus dos programas semanales y se refirió a la delicada situación de aquellos que por su edad se encuentran aislados en sus casas.

“Yo creo que esto de que los abuelitos salen es más por una cuestión de sus cabezas, de no poder resistir más un encierro”, afirmó al aire la conductora, ante sus invitados el periodista y médico Nelson Castro, Benito Fernández, Geraldine Peronace y el economista Santiago Bulat. El reconocido diseñador de moda expresó al respecto: “Yo no quiero ni saber de Mirtha“. “No, la abuela está bien pero a veces llora, se angustia, como todos”, reconoció la nieta de Legrand.

Además añadió: “Mis hijos, que es pasar al otro lado, a los niños, no tienen una conciencia de lo que significa la cuarentena. Lo que significa la privación de poder salir a hacer una vida cotidiana. Entienden que se tienen que quedar en casa”. “Unos dicen qué bueno estoy con papá 24×7, pero también hay una cuestión emocional que la expresan con mucha angustia o mucha sensibilidad. O sea, un reto normal, en mi vida, para mis hijos, ahora es llanto, charla, es como que están muy sensibles”, contó Viale.

La nieta de Mirtha Legrand se preocupa por la gente

“Yo pienso en las consecuencias que tiene esto en la salud psíquica y física del ser humano”, aseveró la anfitriona. La psiquiatra Peronace expresó: “Si recordamos, el Corralito (la restricción económica impuesta desde fines de 2001 y parte de 2002) fue uno de los puntos clave en la historia de la Argentina”. “Entonces tuvimos mayor cantidad de infartos de miocardio y mayor índice de suicidios. Así que me pregunto cuál va a ser el vuelto de todo esto”, agregó.

Recordemos que semanas atrás, ni bien Juanita comenzó con los reemplazos, Mirtha salió al aire en su programa por teléfono y relató cómo transitaba el aislamiento social en su casa de Barrio Parque. “Estoy muy bien, pero no me asomo ni al balcón, estoy encerrada, como hay que estar… extraño horrores los fines de semana, pero hay que respetar el aislamiento. Leo que todo el mundo come más, pero yo no, yo me cuido. Camino dentro de casa, leo, veo un poco de televisión, descanso, pienso, sueño, y bueno, aquí estoy”, había comentado en aquel momento.

Además, la veterana conductora le pidió a sus televidentes que acaten el aislamiento y no salgan de sus casas. “Hay que respetarlo a rajatablas. Yo sé que todo el mundo, gran parte de la gente, me incluyo, por momentos quiero salir, pero no, hay que quedarse en la casa y no salir. Esto va a pasar y vamos a volver a ser todos felices”, se esperanzó. Uno de los momentos más duros para Mirtha durante este encierro obligatorio tuvo lugar el lunes pasado, cuando se cumplieron 21 años de la muerte de su hijo, Daniel.