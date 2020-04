Susana Giménez criticó a Nicole Neumann

Susana Giménez se encuentra en boca de todos. Luego de incorporar a su cuarentena a una nueva perrita Rita, la devolvió. La mascota tenía un mes de vida. La diva dijo que la mordía, le tiraba del pelo y la lastimaba, por lo que decidió regresarla al criadero para que se la lleven nuevamente cuando esté un poco más calma y crecida. Esta decisión fue duramente criticada por varias figuras del medio entre ellas, la modelo Nicole Neumann.

En diálogo con Intrusos (América) la diva la fulminó. “Nicole es una estúpida, sabe que yo soy fanática de los perros como ella. Me mata porque sí, sin preguntar. No sabe de televisión, no sabe de nada. Yo hace 33 años que tengo el programa de televisión, y siempre pregunto. Le digo a la producción ‘averigüen, chequeen si es verdad’ porque no quiero hablar mal de la gente al cuete”, contó en un furioso descargo. Tras sus enérgicas palabras y respondió a las críticas que escuchó los últimos días y que incluso, su colega y expareja Ricardo Darín le advirtió muy molesto.

Marcela Tauro indagó más: “Qué pensás Susana de lo que también planteó Nicole y otros como Leo Montero, de que compraste a la perra en un criadero, en lugar de adoptarla en la calle”. “¿Y dónde quieren que la compre, en una farmacia?”, ironizó la estrella. “Estas ridículas que me hacen quedar como si fuera un monstruo. Mirá, a mí me gustan más los perros que las personas y es imposible que yo haga una cosa así, nunca abandonaría un perro”, respondió.

“De raza y vagabundos”

Y en medio de su mensaje contundente contra todos aquellos que hablaron de ella, disparó: “¿Saben que? Yo tengo esa raza de perro por que me encanta; pero también tengo un perro vagabundo, y voy a tener el perro que se me da la gana. En mi barrio no hay perros callejeros, pero cuando me guste alguno lo adoptaré. Que Nicole se meta en su vida con sus perros, si quiere tener 200 perros vagabundos que los tenga”.

Cuando le preguntaron si la modelo estuvo en su programa, la conductora contó: “Sí, estuvo en mi programa, hizo un sketch , algunos juegos pero nunca le hice entrevista. No me pareció interesante para llevarla al piso”. Luego de que Rial le preguntara si no da más del encierro respondió :”No me preocupa tanto eso sino por Rita. No la puedo tener tan encerrada. Cuando termine la cuarentena me la llevo a Punta del Este para que se case con Beto, pero él tiene un año y ella tiene dos meses; cuando se pueda sí, para que venga la cigüeña” lanzó entre risas.

Además explicó que está pasando bien la cuarentena, pero que no puede creer que hasta septiembre no se pueda viajar en avión. “Eso va a acabar con la salud mental de la población”, sentenció. Por último le consultaron por los dichos de Juana Viale en uno de los programas de Mirtha Legrand donde reclamó que no abandonen a sus mascotas, lo que calificó de “inhumano”. Pero en ese caso, la respuesta fue muy diferente al resto de las famosas. “Ella es como mi hija. Sé que no fue para mí. Con la Chiqui me hablo por Whatsapp, les conté todo, saben todo. Son como mi familia”, cerró firme Susana.