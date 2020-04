La dura crítica de Ángel de Brito a Rial

El enfrentamiento entre Jorge Rial y Ángel de Brito lleva años y cada tanto se chicanean. Ya sea por primicias, por la defensa de sus panelistas o por distintas situaciones, a través de sus pantallas o en las redes. El conductor de Los Ángeles de la Mañana demostró su profesionalismo al elogiar la entrevista que Rial, junto a su equipo, le hizo a Susana Giménez. La diva se comunicó con el ciclo de América para defenderse de las críticas por su accionar con su perra Rita, y no dejó tema por tocar.

Más adelante, En LAM (eltrece) Ángel mostró el e-mail que Érica Rivas le mandó a los autores de la versión teatral de Casados con hijos. La humorista tuvo una escandalosa salida del espectáculo. El sitio de Rial, Big Bang News, informó sobre el análisis que hicieron del correo que envió la comediante. “El misógino ataque de Ángel De Brito (y las ‘angelitas’) a Érica Rivas y el mail que expone las válidas quejas de la actriz por el guión de ‘Casados con hijos'”, fue el título que eligió el sitio para dar la información.

Enterado, De Brito contestó: “Misógino es lo que le hicieron a Loly (Antoniale) y Marianela (Mirra). Saludos”. Recordemos que la separación entre Rial y Antoniale fue en 2015, y un año después la modelo confirmó que el conductor de América le fue infiel con Mirra, ganadora de Gran Hermano 2007. En 2014, Rial rebautizó a Mirra como “la zorra tucumana”, luego de que Marianela difundiera una serie de capturas de WhatsApp con conversaciones entre los dos.

Los usuarios de Twitter apoyaron a De Brito

Eso provocó la furia de Loly y posteriormente la ruptura de la pareja. Los dardos cruzados entre la ganadora de GH y el conductor se tensaron tanto que terminaron en la Justicia, sin resultado satisfactorio para ella. Tras su respuesta, De Brito recibió una lluvia de mensajes de apoyo en Twitter. “Te quedaste corto con los nombres, muchas más mujeres la pasaron mal por su culpa”, “Ángel sos Messi”, “Y a Beatriz Salómon”, “Y lo que le hicieron a (Marcelo) Corazza”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Anteriormente, el bonaerense había comentado: “No entiendo. Rial se fue de vacaciones dos meses, ¿y pasa todos los días por el estudio a saludar? ¿Por qué no disfruta de las vacaciones, de la mujer, de la niñas? ¿Y entra un segundo para bardearnos a nosotros?”. Además, el conductor de El Trece aseguró: “¿Dijo que las angelitas no hacen periodismo? Ellos están tres horas con Liggi y Adriana Aguirre. No le importa a nadie. Que hagan un programa bueno. ¿Por qué no se ocupa de sus ‘intrusitos’? Si fue un tiro por elevación, le vamos a devolver misiles”.