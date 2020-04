Buena noticia para Oriana Sabatini

Oriana Sabattini sorprendio a todos sus seguidores luego de confirmar la noticia de que había dado positivo en Covid-19. Con un extenso video explicó todo. Lo hizo en su cuenta pública en Instagram con más de 4 millones de seguidores. En aquel descargo aseguraba que tanto ella como su pareja Paulo Dybala, con quien se encuentra viviendo en Italia, estaban contagiados. Luego se realizó 3 test. Dos salieron positivos y uno negativo.

Hoy la cantante confirmó que el último test que se hizo la semana pasada dio negativo, y de esta manera se recuperó del coronavirus. La noticia la dio a conocer Guido Záffora esta tarde en el programa televisivo Intrusos. “Hablé con ella y por suerte ya está bien recuperada y feliz de que haya dado negativo el último test que se hizo”, aseguró el periodista en plena emisión del ciclo de espectáculos. Todavía falta saber si su pareja también se curó, dado que había dado positivo.

Sabattini es la hija de Fulop. Tiene muchos seguidores en las redes sociales. Allí había manifestado que más allá de contraer el virus estaba bien, aunque explicó que no había tenido los síntomas típicos. Lo que le alarmarmó fue su gran dolor de cuerpo que no la dejaba hacer ejercicio físico y su posterior falla respiratoria. “Tenía tos, me dolía mucho la cabeza, el cuerpo, la garganta. Sentía un cansancio constante, pero yo seguía entrenando porque no sabía que estaba contagiada”, explicó.

“Mi respiración había cambiado mucho”

“Noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien. No sé están dando cuenta de la gravedad de la situación algunos. Prendo la tele y veo que se van de vacaciones. No puede colapsar el sistema de salud, porque se pueden llegar a morir muchos y no por la letalidad del virus, sino porque no van a dar a basto”, relató acompañado de un pedido de responsabilidad.

Fue mucha la repercusión de su caso. Hasta Osvaldo (su padre) dijo que se quería viajar a Italia para estar con ella porque la extrañaba mucho y la quería cuidar. Si bien los dos “positivos” de Oriana le sacó el sueño a más de uno en la familia Fulop-Sabatini, ya todo quedó atrás. La artista está curada y fuerte para continuar haciendo música como ella sabe.