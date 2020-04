Cande Tinelli está preocupada

Hace algunas semanas, Cande Tinelli junto a su familia, regresó a Buenos Aires luego de pasar gran parte de la cuarentena establecida por la pandemia de coronavirus, en Esquel. La polémica en nuestro país por el viaje que realizaron a la ciudad chubutense fue tal, que nada de lo que hicieron después pasó desapercibido en los medios de comunicación. Ahora, un poco más tranquilos, vuelven a mostrar algo de su intimidad en las redes sociales. Así lo hizo justamente la joven influencer en su cuenta de Instagram.

Cande escribió que estaba realmente muy preocupada por su aspecto, debido a que por el aislamiento que debe cumplirse, no puede ir a los diferentes lugares a los que asistía en su vida cotidiana. “Yo realmente no les quiero mostrar lo que soy debajo de este filtro hermoso que tiene pestañas y labial, más la piel perfecta. Soy un cuco, doy miedo”. En esa publicación se dirigió a sus seguidores con un filtro que intentaba disimular la falta de maquillaje. Pero esto no terminó allí, ya que continuó con su fuerte mensaje.

“Realmente es preocupante. Pero bueno, hay que dejarse ser, dejar descansar el cuerpo. Encima me estoy lastrando todo”. Luego, terminó explicando: “Y ojo este (filtro) con las mariposas, porque este tapa un poco más los granos. No me quiero ni mover para que no se me corra, porque si se me corre automáticamente me dejan de seguir todos. Chau, ni en remojo”, escribió la hija de Marcelo Tinelli. Cabe recordar que ella fue uno de los miembros de la familia que quedó en el escándalo.

La familia Tinelli descansa de los escándalos

Aseguraron que la valija del conductor del Bailando que hizo llevar hacia Esquel desde Buenos Aires, contenía algunos de sus medicamentos. En ese momento, la modelo no quiso dar detalles, manifestando que esto es algo que pertenece a su vida privada. Además, la cantante y su hermana Mica recibieron fuertes mensajes en donde les deseaban cosas terribles a toda la familia, como enfermedades y mucho dolor. Ella, escrachó a esas personas y les contestó sin filtro.

Por su parte, Micaela Tinelli compartió un video de sus hermanas con su papá a pleno ritmo al bajar del auto. Lo primero que hay que aclarar es que el archivo tiene fecha de noviembre de 2019. Es un recuerdo que la hija mayor de Marcelo Tinelli decidió publicar en redes sociales siendo que extraña a su familia y afectos en plena cuarentena. En las imágenes se lo ve al conductor del Trece junto a sus hijas Lelé y Juanita. Al bajar en el estacionamiento, la familia comienza a bailar en el lugar y el animador televisivo se prende a lanzar su clásico paso de baile.