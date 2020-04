Cazzu habló de todo en un vivo de Instagram

Cazzu, es una cantante de trap nacida en Ledesma, Jujuy, Argentina, el 16 de diciembre de 1993. La artista de 26 años se hizo muy conocida en el ambiente de la música urbana tras colaborar con Khea y Duki en el tema “Loca”. El día de hoy, martes 28 de abril, habló con Ileana Rodriguez en una transmisión en vivo por Instagram. Al comenzar la entrevista comentó sobre el lanzamiento de su álbum ‘FERXXO Vol 1: MOR’

“Un poco de Trap, un poco de música, ya lo teníamos planeado antes de que todo esto ocurra. Estoy contenta porque a la gente le gusta, me siento bastante contenta. Las canciones las trabajé mucho antes del aislamiento, de hecho, lo que se lanza nosotros solemos desarrollarlo de a poquito”, explicó Cazzuchelli. Ella confesó: “La música que hago es porque quiero hacerla, no es que la hago porque quiero ser cantante y no sé qué hacer. Todo el tiempo estoy controlando lo que se hace, quiero que salga lo más parecido a lo que tengo en mi cabeza”.

Cuando le preguntaron por la letra de sus temas, declaró: “Obviamente que todo lo que hago me representa, por más que algunas cosas no tienen que ser literal. Digamos, el trap sí se acerca a cierta realidad. Me gusta mucho pensar lo que voy a decir y que quede clara la intención. Por más que hagamos este tipo de música “políticamente incorrecta”, por así decirlo, me pongo también del lado del fan o a veces me quedo de mi lado y lo plasmo como yo quiero decirlo”.

Respecto a su personaje, se refirió a lo visual, a cómo logra mezclar su personalidad con el Trap en sus canciones, y comentó: “Todo lo emo fue toda la música que yo consumí, muy con la onda de la música que me gustaba escuchar. El pop y el metal de esa época, cuando tenía 12/ 13 años, con toda esa onda “sad” y todo muy dramático. Me hubiese gustado tener una banda más metalera, más de punk, que nunca la tuve.”

Además agregó: “Cuando me empezó a gustar el hip hop y el reguetón, en ese momento el rock and roll era muy heater con el género, y medio como que no me sentía en ese lugar y tuve que elegir un bando”. Al ser consultada por su destacada portada en la revista L’officiel en la edición argentina, reveló: “Me pareció súper interesante porque la persona que tenía la dirección artística sabía muy bien quién era yo. De hecho, fue el mismo que me vistió para los Premios Spotify, después de conocernos en esa portada hemos trabajado juntos”.

Para finalizar con el encuentro virtual, Cazzu contó cómo está pasando la cuerentena: “En casa, con una amiga que, de hecho, trabaja conmigo. Escuchando música, haciendo distintas cosas, filosofando”. Cerró con un no rotundo al pedido de adelantar con quién será su próxima colaboración: “No quiero spoilearlos”. Recordemos que su nombre artístico es un apócope de su apellido, Cazzuchelli. El apodo se lo pusieron en la secundaria, todo el mundo la llamaba así y a ella le encantaba como sonaba; y lo siguió usando como artista