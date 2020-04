Comenzó el juicio: Meghan Markle contra la prensa británica

Una de las principales razones por las que el príncipe Harry y Meghan Markle abandonaron la realeza fue la presión mediática que rodeaba a la duquesa de Sussex. Markle recibía constantes ataques de la prensa británica, al igual que le ocurrió a Lady Di en su momento. El príncipe Harry se había parado frente a este tema diciendo: “Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas“, cuando explicó por qué se retiraban de la realeza. Pero el problema no termina ahí. Markle inició un juicio contra la presa británica.

Todo empezó con el ataque del portal Mail on Sunday, al que siguieron otros tabloides. El periódico publicó un artículo acerca de la “pasión de Meghan Markle por el aguacate”. La nota se titulaba “Cómo el tentempié de aguacate favorito de Meghan está propiciando sequías, asesinatos, y abusos contra los derechos humanos“. Así de crudo. Se dice que el cultivo de aguacate o palta ha causado grandes desastres medioambientales y sociales en los países que lo producen. Pero todo esto se originó porque Markle, quien dice ser activista, publicó una imagen consumiendo este alimento.

Meghan Markle contra el Mail on Sunday

“La duquesa tal vez sea una ferviente activista cuando se trata de defender la igualdad racial o el empoderamiento femenino, pero tratándose de alguien que quiere salvar el planeta, lo cierto es que ha dado un paso en falso con los aguacates“, decía el artículo. Este fue el primer ataque de muchos. La duquesa era criticada de arriba a abajo. En varias ocasiones fue comparada con su cuñada, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, la favorita de los medios británicos. También se metieron con su embarazo, y en general, con su vida privada. Todo esto acompañado por ataques racistas.

Pero quizás la gota que colmó el vaso fue la carta de Meghan Markle a su padre, Thomas Markle, que los medios británicos hicieron circular. En el texto, la duquesa le pedía a su padre que dejara de publicar su información, e irónicamente, su progenitor envió esta carta al Mail on Sunday que no tuvo problema en darla a conocer. Es sabido que la relación de Meghan con su padre no es buena. El hombre ha aparecido varias veces en televisión alegando que su hija y la realeza “le deben”, por haberlo olvidado.

El Mail se defendió diciendo que el objetivo del artículo era “satisfacer la curiosidad de sus lectores sobre la vida privada de Meghan y su padre“. Ante esto, Markle ha contratado a uno de los mejores abogados en este tipo de casos, David Sherborne. Es un experto en comunicación y privacidad y a lo largo de su carrera defendió a celebridades como Donald Trump, Paul McCartney, Michael Douglas, y a la misma Lady Di. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.