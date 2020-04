Dura frase de Cinthia Fernández

La semana pasada, hubo un violento motín en la cárcel de Villa Devoto. Eso mantuvo en vilo a la sociedad. Cinthia Fernández fue una de las que opinó indignada del reclamo de los presos que tomaron la prisión. El motín fue para forzar medidas por la pandemia de coronavirus, y por la liberación de quienes tienen problemas de salud o la salida de la cárcel ya otorgada. En ese momento expresó a través de Twitter: “¡Increíble, una mamá de una compañerita de mi hija está adentro! Ojalá estos delincuentes sucios la terminen. Por mí, paredón y balas”.

En Los Ángeles de la Mañana, programa que se transmite en Canal 10, Fernández explicó hoy el por qué de su furia y volvió a opinar sin filtros del delicado tema: “¿Por qué les tenemos que dar privilegios a estos que están encerrados? El otro día tuve unas declaraciones muy fuertes. Me pasó que fui a retirar los libros al colegio, y me llegó un mensaje de una mamá del jardín pidiéndonos que se los retiremos porque estaba en medio del motín de Devoto”.

En ese medio comunicativo, la expareja del futbolsita argentino Matías Defederico se quejó: “Y yo digo por qué una mina laburadora, con hijos, con la familia esperándola, tiene que pasar por esta situación y darles derechos a estos hijos de puta”. “No hay otra palabra para describirlos, que encima tenemos que pensar en ellos, que nos cuestan plata y que mataron gente, violaron, y por qué no tenemos los huevos de decirlo, que se queden adentro”, agregó.

“Es indignante esta situación”

Finalmente, para cerrar dijo: “Es más, aprovechamos y que se vacíen un poquito las cárceles”. “Porque la verdad es que es indignante esta situación, yo sé que es un poquito fuerte, no es protocolar como deberíamos ver en la tele”, reconocií. Recientemente, trascendió en “LAM” que Fernández tuvo un romance oculto con un importante influencer de las redes sociales. Según confirmaron Yanina Latorre y Ángel De Brito, la ex de Martín Baclini tuvo varios encuentros en secreto con Grego Rossello, referente del stand up nacional.

“Me dicen que la vieron entrar a Cinthia en el departamento de Grego en Las Cañitas hace tres meses”, expresó el conductor en vivo en la continuidad de la emisión. “Me están diciendo que te vieron caminando por Balcarce con él. Muchas personas los vieron juntos”, comentó sobre los rumores de romance de la bailarina con el creador de contenidos. Ante las preguntas de sus compañeras, Fernández desmintió la relación: “Me habló una vez por Instagram. No lo conozco, la realidad es que no estoy con nadie desde diciembre. Tengo telarañas”.