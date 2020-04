En “LAM” criticaron a Fabián Medina Flores

Mariano Caprarola, Fabián Medina Flores y Claudio Cosano pasaron a saludar por el piso de Los ángeles de la Mañana para presentar el regreso de La jaula de la moda. Contaron que estaban preocupados por los looks de las famosas en cuarentena. El asesor de moda, Fabián Medina Flores realizó un desafortunado comentario al referirse a la figura de la mobilera del programa conducido por Ángel de Brito, Maite Peñoñori: “Cuidala a Maite de espalda porque me preocupan los planos que hacen”.

De inmediato siguió con su monólogo, ante el silencio de las panelistas. “Además descubrimos que el ochenta por ciento de loas argentinas no eran rubias y están haciendo desastres con la tintura”. Esas palabras replicaron de inmediato en las redes, donde muchos cuestionaron su comentario sobre el físico de la cronista. La joven periodista no estaba al aire en ese momento, sino que se estaba dirigiendo a un móvil. Aún así, se enteró del lo ocurrido gracias a un seguidor de Twitter que la alertó.

Maite contestó: “A veces caminando o como hoy cuando entre a la iglesia se complica que no salga en plano mi culo grande. Fabián Medina Flores, igual, 2020 y estos comentarios…como atrasan”. Solo horas más tarde De Brito retuiteo lo que escribió su compañera en redes, sin hacer más comentarios. De inmediato el tuit de la notera se llenó de comentarios de apoyo: “Vieron que atrasa mil. Atacando a mujeres siempre. Una vergüenza que le den cámara a este sujeto tan misógino”.

Peñoñori recibió el apoyo de sus fans

“Yo hoy cuando escuche eso no podía creer que nadie salió a ubicarlo”. “Tus móviles son lo mejor de la cuarentena. Sos talentosa, divertida y lindísima. Eso a algunos los desbalancea”. “Muy desafortunado, sos preciosa de todos los ángulos”, fueron algunos de los comentarios que recibió la mobilera. Quien también salió a defenderla fue su ex compañera de LAM, Cinthia Fernández. “Típico de él… una pena. Se metió con mis hijas, se mete con los físicos de las personas, pero bueno. Eso sí, no le digas que él atendía un kiosko porque se pone loco, bajaría según él su aparente nivel”.

La doctora Mariana Lestelle también apoyo a Maite y contó una situación difícil que una allegada a ella vivió con él. “Pasa el tiempo y Fabian no aprende Maite. A mi amiga Merlina le decía ‘que flaca estás, esplendida’ y Merlina tenía un cáncer de estómago, situación que había contado públicamente. Pobre Fabián”. A fines del año pasado el asesor de moda había mantenido varios idas y vueltas con Sol Pérez, luego de haberse referido a la imagen de la ex participante del Bailando.