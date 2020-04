“Es un sol…” Susana Giménez defendió a Michael Bublé después del polémico vivo

Susana Giménez reapareció en televisión después de que se hablara mucho de ella en los medios. La diva fue criticada por haber devuelto una perrita que había adoptado al criadero. Es por eso que dio una entrevista para Intrusos y aclaró todo lo que podía aclarar. Pero parece que, en lugar de calmar las aguas, las avivó. La conductora se refirió al polémico vivo de Luisana Lopilato y Michael Bublé y defendió al cantante. Recordemos que Bublé fue acusado de maltratar a su esposa.

Cuando le preguntaron si sabía de los rumores, la diva dijo: “Algo leí y me pareció una locura. Yo estuve en su casa en Canadá, donde los entrevisté. Michael es un amor“, sentenció. A lo que Jorge Rial agregó: “Hay gestos de torpeza que la gente interpreta como violencia de género“. Y Susana comentó: “Jamás podría pasar eso con ese hombre. Es lo más bueno. Está muerto por ella, es el padre más maravilloso… Nos han tocado vivir muchísimas cosas juntos, no solo he ido a la casa“.

Y siguió contando sobre la pareja: “Una vez viajamos juntos de Estados Unidos en primera clase y vi cómo los acostaba a los nenes, cómo la dejó dormir a ella todo el viaje y le pedía a los nenes que no despertara a la gente. Es un sol“. A lo que agregó: “Además, ella tiene muchísimo carácter y no soportaría eso. Es una chica divina. También han sufrido un montón juntos. Él la mira con un amor y eso lo vi yo en la casa. Yo le hacía la nota a Luisana y le decía a ella ‘mirá cómo te mira este hombre Lu“.

En esta charla, Susana Giménez no solo comentó sobre la pareja, sino que también se defendió de los dichos de Nicole Neumann. La modelo se volvió loca cuando se enteró de que Su había abandonado a su perrita. Como escribimos en una nota anterior, la modelo dijo: “Yo no soy juez de nadie para decir qué está bien y qué está mal. Sé que ella ama a los animales, siempre lo dice, pero mi pensamiento es que cuando adoptás un animal es como un hijo, uno que adoptaste o biológico. Es el mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Con los animales es un poco lo mismo“.

A esto Susana le respondió sin pelos en la lengua. “Nicole es una estúpida, sabe que yo soy fanática de los perros como ella. Me mata porque sí, sin preguntar. No sabe de televisión, no sabe de nada. Yo hace 33 años que tengo el programa de televisión, y siempre pregunto. Le digo a la producción ‘averigüen, chequeen si es verdad’ porque no quiero hablar mal de la gente al cuete“, dijo. Y por si fuera poco, negó haberla invitado a su programa, cuando la entrevistó en varias ocasiones. Para saber más sobre este tema, podés leer esta nota anterior.