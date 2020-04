“Esta forma de hablar no pega con ella…” Nicole Neumann reaccionó al ataque de Susana Giménez

Después de ser criticada por haber devuelto una perrita que adoptó, Susana Giménez reapareció en televisión. La diva no se contuvo al defenderse de las acusaciones en los medios. Y fue brutal con Nicole Neumann, que opinó al respecto. “Nicole es una estúpida, sabe que yo soy fanática de los perros como ella. Me mata porque sí, sin preguntar. No sabe de televisión, no sabe de nada. Yo hace 33 años que tengo el programa de televisión, y siempre pregunto. Le digo a la producción ‘averigüen, chequeen si es verdad’ porque no quiero hablar mal de la gente al cuete“, dijo.

Hoy, en Nosotros a la Mañana, el panel le preguntó a Neumann qué opinaba de la violenta reacción de la conductora. Nicole no estaba enterada de lo que había dicho. Entonces la hicieron escucharlo. La modelo se quedó impactada con las declaraciones de Susana, con quien tiene contacto desde los inicios de su carrera en la televisión. Nicole Neumann aseguró jamás haber hablado mal de Susana Giménez. Y dijo: “Lo que pasa también para mí es que hay una cizaña de cómo la gente transmite que uno dijo las cosas, porque un montón de cosas que le dijeron yo no las dije. Yo dije la adoro a Susana, la adoro, la admiro y es algo que sigo haciendo. Recalqué cuando hablamos del tema que ella ama los perros como yo, porque siempre que nos vimos hablamos de los perros, fue como un tema en común entre nosotras siempre“.

Nicole Neumann: “Nunca hablé en contra de ella”

“De hecho me entrevistó un montón de veces. Si entran a YouTube hay miles de entrevistas. En un momento muy difícil de mi vida, en el que yo no quería hacer notas me pagaron para hacer mi primera y única entrevista en ese programa y demás”, comentó. Una de las declaraciones de Susana fue que ella jamás había invitado a Nicole a su programa. Cuando la realidad es que la modelo ha estado varias veces en su piso. “Me ha hecho miles y miles de entrevistas en mi carrera. Cara a cara. Miles. Hasta en su momento con Fabián y mis hijas“, aseguró Nicole.

“Yo nunca hablé en contra de ella. Yo dije esto de que ella ama a los perros, nunca dije nada de que haya comprado un perro en criadero tampoco. Por supuesto que yo soy pro-adopciones pero nunca hablé de ese tema. Y si ella se quiere comprar el perro que le gusta me parece bárbaro. A mí me preguntaron qué opinaba en particular con este cachorro y yo hablé desde lo que yo pienso y siento cuando uno adopta un cachorro, pero nunca hablé en contra de ella.“, reiteró Neumann. La conductora fue lapidaria con ella.

Sin embargo, Nicole la defendió diciendo: "La super admiro, sé que ama a los animales. Me pareció todo como super raro, pero entiendo también que la gente está muy vulnerable, está enojada, porque estamos con el encierro, con esta pandemia, la cuarentena, es mucha cosa. La gente está como media a flor de piel, ¿no? Es entendible, porque la verdad sino nunca entendería esta reacción y esta forma de hablar que como que no pega con ella", sentenció.