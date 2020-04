“Está teniendo lagunas mentales…” Susana Giménez ninguneó a Nicole Neumann y así le respondió la modelo

Días atrás, Susana Giménez fue muy criticada por haber devuelto una perrita que había adoptado al criadero. Según dijo la conductora, Rita la mordía “tanto, tanto, tanto que estaba deshecha“. Una de las celebridades que saltó a criticarla fue Nicole Neumann, que le pegó durísimo por su falta de compromiso con el animal. “Yo no soy juez de nadie para decir qué está bien y qué está mal. Sé que ella ama a los animales, siempre lo dice, pero mi pensamiento es que cuando adoptás un animal es como un hijo, uno que adoptaste o biológico. Es el mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés?“, había dicho la modelo.

Susana Giménez salió a defenderse y atacó a la modelo con todo lo que tenía. La diva de los teléfonos habló en Intrusos y la defenestró: “Nicole es una estúpida, sabe que yo soy fanática de los perros como ella. Me mata porque sí, sin preguntar. No sabe de televisión, no sabe de nada. Yo hace 33 años que tengo el programa de televisión, y siempre pregunto. Le digo a la producción ‘averigüen, chequeen si es verdad’ porque no quiero hablar mal de la gente al cuete“, había dicho la conductora. Pero no quedó ahí.

“Estas ridículas que me hacen quedar como si fuera un monstruo. Mirá, a mí me gustan más los perros que las personas y es imposible que yo haga una cosa así, nunca abandonaría un perro“, dijo. Y a esto le siguió una declaración bastante polémica: “Sí, estuvo en mi programa, hizo un sketch , algunos juegos pero nunca le hice entrevista. No me pareció interesante para llevarla al piso“, le dijo Susana a Jorge Rial. ¿Cómo que nunca estuvo en el piso? Los seguidores de Nicole la desarmaron en las redes.

“Capaz Susana Giménez está teniendo lagunas mentales“, escribió una usuaria de Twitter junto a varias fotos de la modelo en el programa de Susana Giménez. “(Y faltan más)“, agregó. Es que basta hacer una simple búsqueda en Internet para ver las miles de entrevistas que la diva le hizo a Nicole Neumann a lo largo de su carrera. Ángel De Brito, que se puso del lado de Nicole, replicó este tweet y agregó otras imágenes de la modelo en el programa de Susana. Pero parece que Su optó por ignorarla completamente.

Nicole no se quedó atrás ante los dichos de la conductora. En diálogo con Primicias Ya, la modelo dijo: “Ni idea lo que dijo, estaba haciendo la tarea con mis hijas. Imagino que no le explicaron bien lo que dije, para variar… Replican todo mal intencionado“, comentó. “Lo que sí me comentaron es que dijo que no soy interesante, o algo así. ¿Puede ser? ¡Qué loco! ¡Me hizo varias notas! ¡Y hasta me pagaron!“, agregó. Por último, cerró con una frase picantísima: “La cuarentena pone agresiva a la gente, de algunos saca lo peor. Es entendible, están todos muy susceptibles, por eso hay que trabajar mucho en el interior“, dijo. Y le disparó diciendo: “Tendrá algo viejo en mi contra guardado” ¿Qué pasó ahí?