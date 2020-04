Este es el comunicado de Boca Juniors por la denuncia a Sebastián Villa

En la noche de este viernes, salió a la luz una noticia que generó indignación en el mundo futbolístico. La pareja de Sebastián Villa, actual jugador de Boca Juniors, lo denunció por violencia de género. La mujer subió a sus redes sociales las pruebas de los maltratos sufridos. Luego de esto, desde la institución xeneize sacaron un comunicado donde expresaron su postura.

El Intransigente informó que a través de su sitio web oficial, la comisión directiva de la institución de la Ribera dejó en clara su postura y su accionar con respecto a este tema. “El Club Atlético Boca Juniors informa que, ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol, ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan“, se informó.

“Desde ya, el club se pone a disposición de la justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de Derechos Humanos y cuestiones de género”, añade el texto que publicó el club. “Boca Juniors reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, considerando a los clubes como un actor social determinante para erradicar la violencia de género, en todas sus expresiones”, cierra el comunicado.

La palabra de Villa

En la madrugada del martes, tras la denuncia realizada por su pareja, Villa publicó un video en el que intentó dar un adelanto de su descargo. “No estoy en mi casa y que no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó. A partir de mañana (por este martes) empezaré a aclarar la situación con las personas indicadas. Una feliz noche para todos”, fueron las palabras que utilizó el atacante colombiano.

Además, Alexandra Marín Posada, exnovia de Villa, le mostró su apoyo a Daniela Cortés y reveló que ella también sufrió agresiones. “Las personas que me conocen saben que fui novia de Sebastián y muy pocas personas saben por qué le terminé. Fue por maltrato. En algún momento también me maltrató”, afirmó en un video que luego borró. “Les quiero decir a las mujeres que están pasando por eso en este momento, que estén encerradas en cuarentena y no tengan una salida, que no se aguanten eso”, sentenció.