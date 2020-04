Karina Iavícoli acusó a Yanina Latorre

El aislamiento por cuarentena nos tiene a todos encerrados en nuestros hogares. Y, con tal de ver un poco el mundo exterior, los famosos y periodistas se divierten en las redes sociales, sobretodo en Instagram. Pero no son pocas las veces que eso termina llevándolos a peleas o guerras que no quieren tener. Karina Iavícoli criticó a Yanina Latorre, su compañera de Los Ángeles de la Mañana, el programa de chimentos que conduce Angel de Brito en El Trece.

Entrevistada por la periodista Belén Canónico, Karina contó que la complicada convivencia es real. “Somos muy distintas, si no me banca lo lamento. Ella no me lo dice en la cara , salvo alguna que otra vez. En los cortes voy a un lugar abierto que está a la salida del estudio, tomo distancia, me aireo un poco, y hablo con Ángel del programa o del bloque que viene”, relató a modo de intimidades.

“El de Instagram es un espacio que ella buscó por la forma de ser que tiene. Ella hace show. Nunca los ví pero la gente me cuentan que ahí también me critica. Evidentemente lo necesita”, afirmó sobre las transmiciones que hace Latorre con Ponce. Además agregó: “Pero no está bien, si vos me preguntás qué opino de ella me lo voy a reservar. Lo debe hacer para que le pongan un programa, pero yo no hablo mal ni le piso la cabeza a nadie para hacer bien mi trabajo”.

Yanina Latorre se pelea con todos

Para finalizar comentó: “Yo hace muchos años que trabajo ahí, y no me eligió ella sino los dueños de la productora y Ángel. Mientras eso siga me va a tener que seguir viendo, así que le mando un besito”. A todo esto, Los últimos días surgió un enfrentamiento inesperado entre Yanina Latorre y Mercedes Ninci. En Bendita TV, Ninci no tuvo buenas palabras hacia las panelistas de “LAM” en general y particularmente hacia la esposa de Diego Latorre. Las declaraciones no cayeron muy bien en Los Ángeles de la Mañana.

Ninci habló de un enfrentamiento entre “las angelitas” y especificó todas menos Lourdes (Sánchez). “Yanina contra todas porque ya no tiene una compañera, le falta una Graciela Alfano“, comentó la panelista del ciclo de Beto Casella. “Hay cosas muy complicadas. Ya que Yanina critica a sus compañeras en los vivos de Instagram y en Twitter. Las otras no le contestan, porque si hay miseria que no se note”, agregó sobre los vivos de Latorre.

Cuando el periodista y conductor Ángel De Brito señaló que desde el programa de Casella habían bancado a Maite Peñoñori, la movilera de LAM, aprovechó para cotraarrestar. “Igual Mercedes un día te deja de bancar”, deslizó la angelita. “Ahora se me dio vuelta como una tortilla. No entendió nada ¿Pero sabés qué? Un día llamé, sonó dos veces y dije pierdo el tiempo”, recordó la panelista de El Trece.