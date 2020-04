“La mejor compañera…” Benjamín Vicuña habló sobre la cuarentena con la China Suárez

Benjamín Vicuña pasa su cuarentena con la China Suárez. Ya no quedan rastros de la crisis de pareja que los había envuelto a fines del año pasado. Ahora, la pareja está esperando un bebé y está en su mejor momento. Vicuña dio una entrevista para Agarrate Catalina, el ciclo radial de Catalina Dlugi, y se abrió sobre la convivencia con la China. El actor dejó una frase que llamó la atención. “Hoy ha sido una mujer increíble, la mejor compañera que pude tener para atravesar momentos así, es una mujer con optimismo, fe, alegría, cocina, estamos probando platos“, había comentado.

Muchos pensaron que esta frase iba dirigida a su ex pareja, Pampita. Él y la modelo pasaron diez años juntos y tuvieron cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. El actor, sin embargo, no nombró a la modelo. Y sobre su cuarentena contó: “Todos pasamos por momentos, momentos tristes, de nostalgia, pero hay que entender que estamos viviendo un momento histórico y hay que estar a la altura. Estoy con mis hijos, me muevo mucho, estoy con clases de inglés, estoy masticando por las noches un monólogo“, dijo.

Con esos “momentos de nostalgia” Benjamín se refiere a uno de los episodios más trsites de su vida, la muerte de su hija Blanca. La niña murió a sus seis años por una extraña bacteria que invadió su cuerpo. Hace unos días, el actor había compartido un mensaje sobre su hija, y apuntó a concientizar a sus seguidores sobre la pandemia y los cuidados que se deben tener en cuenta. “Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es QUEDARNOS EN CASA“, había escrito.

“Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amas, a perder a un ser querido. El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca, muere tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie“, dijo el actor. Y después agregó una frase durísima: “Pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años“.

Benjamín Vicuña se explayó sobre este tema en la radio y aseguró que lo que más le preocupaba era que se subestimara el problema. Dijo: “Me preocupa mucho que la gente se tome esto a la ligera por eso quise ser muy directo dando un mensaje con lo que yo había vivido. Ojalá podamos escuchar y dar por un tiempo el orden que corresponde a la salud, el estado, la ciencia y la naturaleza“, comentó el actor. Para saber más sobre Benjamín, te recomendamos la siguiente nota.