“No hay nada concreto…” Lizy Tagliani habló sobre su casamiento, ¿se arrepiente?

Hace unos días, Lizy Tagliani recibió una propuesta emocionante. Su novio, Leo Alturria, le propuso casamiento y lo hizo público en las redes sociales. “¿Te imaginás en esa foto de blanco mi amor?“, le escribió Alturria. La conductora de El Precio Justo aceptó con mucha alegría y le dio a conocer la noticia a sus amigos y familiares al momento. Ayer, se explayó sobre el matrimonio en su programa de televisión y comentó cómo recibió la propuesta desde el aislamiento.

“Siempre cuando termino el programa nos ponemos a hablar con Leo antes de irme a casa. Hablábamos de que yo lo amo tanto que nuestra relación ya va mas allá del amor, voy a estar siempre para él“, comenzó contando Lizy. “Cuando llego a casa, me clavé dos platos de comida, una siesta y cuando me despierto a las 6 de la tarde veo que tenia miles de mensajes de WhatsApp, entre ellos varios de Leo. Digo: ‘¿qué pasó?’ Cuando veo era la propuesta en Instagram“. La conductora se enteró de la propuesta a través de las redes sociales, y ya varios de sus amigos se habían enterado por el post de Leo.

“Él también me lo había propuesto de manera un poco más formal por mensaje privado. Fue tan hermoso que me encantó, enseguida lo subí a las redes. El mensaje privado fue más una declaración, reafirmando todo lo que habíamos hablado a la salida del canal“, dijo la conductora. Lizy ya está planeando su lista de invitados. Contó: “Tengo en mente armar cinco parejas de invitados de las redes sociales porque tienen que ver con mi historia con Leo. Después tengo mis vecinas de toda la vida de Adrogué, todos los Tagliani, mi tía Norma y Lila“.

La conductora tiene en mente más de mil invitados al evento. Sin embargo, la celebración se aplazará hasta que se levante la cuarentena. Lizy Tagliani comentó que no ve a Leo desde que se decretó el aislamiento obligatorio. En diálogo con Teleshow dijo: “Queremos que se levante la cuarentena porque no nos vemos desde que empezó“. Anteriormente, la conductora había expresado: “Respetar la cuarentena es importante. Ayer que tenía el permiso para ir a Juntos podemos lograrlo me dieron ganas de aprovechar y bajar en Palermo… Pero ‘el ejemplo sale de casa’ decía mi mamá, entonces seguí camino a Hudson…”

Por último, Lizy Tagliani comentó que a pesar de la emoción del momento, después se paró a reflexionar y dijo: “Me lo propuso y obviamente le dije que sí. Eso es lo sentimental, lo romántico y lo novelesco, pero no hay nada concreto aún. Ahora falta que vuelva todo a la normalidad, que volvamos a estar juntos, sigamos aprovechando y proyectando cosas. Y ver si da o no“, dijo la conductora. Habrá que esperar al fin de la cuarentena. Para saber más sobre este tema, te recomendamos esta nota anterior.