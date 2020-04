“No hay respiradores, no hay personal médico…” El pedido de Pampita frente a la pandemia

Tras haber estado algo ausente, Pampita publicó un mensaje de concientización a través de su cuenta de Instagram. La modelo y conductora es una de las celebridades que se ha mostrado más preocupada por el tema de la pandemia. Recordemos que el tío del marido de Pampita fue dado positivo en el test de coronavirus. Esto le hizo vivir de cerca los efectos de la enfermedad, por más que su pariente se encuentre a kilómetros de ella. Martín García Moritán está internado en Nueva York. Así decía el mensaje de la conductora.

“¡No salgas por favor! ¡No salgas de tu casa! Cuidá a los tuyos, cuidate vos y cuidá a los demás. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal médico suficiente si nos contagiamos todos a la vez”, empezó diciendo. “Organizá las compras una vez por semana con todo lo que necesitás, no busques excusas para salir por cualquier cosa. Ya llegaré el momento de salir y disfrutar de esa libertad que tanto extrañamos. Pero hoy usemos la razón y conciencia para elegir protegernos entre todos: yo te cuido y vos me cuidás a mí“, escribió.

Días atrás, el hermano de Pampita, Guillermo Ardohain, había hablado con Ángel De Brito, y le había comentado cómo vivía su hermana la cuarentena. “Unos días antes de que se dictaminara la cuarentena obligatoria, ella decidió establecerse en su casa, quedarse ahí y que no haya más movimiento. De hecho, cuando tomó la decisión me dijo: ‘Si querés, vení ahora o nunca’. Yo todavía estaba con el ritmo de trabajo y opté por no ir. Al tener a los chicos, ella se quiere proteger un poco más y me parece bien“, explicó Guillermo.

“Imaginate, me tocó pasar mi cumpleaños acá. Nos saludamos, hacemos videollamadas, los veo y estamos en contacto“, dijo Guillermo al conductor de LAM. “También estuvo la noticia de lo del tío de Moritán. Me imagino que eso colaboró más al miedo. Se preocupó, pero también sabía que no habían estado en contacto con él. Cuando te toca de cerca uno dice ‘si llegó acá, puede estar entre nosotros‘”. Y sí, la modelo se mostró especialmente preocupada por el virus después de este suceso. Pero ya había manifestado su preocupación antes.

“De verdad estoy asustada porque sé que le va a tocar a alguien que quiero directa o indirectamente, o algún contagiado de alguien que quiero va a existir en los próximos días. Estoy preparándome anímicamente para acompañarlos tal vez desde la distancia, por teléfono. Y si yo los necesito, sé que cuento con un montón de gente que me ama“, había dicho la conductora en Pampita Online, antes de abandonar el programa. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.