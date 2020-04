“No me llamó…” Fede Bal, decepcionado de Marcelo Tinelli

Fede Bal se había alejado de los medios después de comentar una fuerte noticia. El actor tiene cáncer de intestino. Esto fue un motivo de preocupación en el ámbito televisivo y teatral, por donde se movía Bal. Muchos le dedicaron mensajes de apoyo, incluso sus detractores en el medio. Pero a Bal le llamó la atención que un viejo amigo ni siquiera le hiciera una llamada. Se trata de Marcelo Tinelli. A pesar de haber trabajado juntos durante años, el conductor no le envió ni un mensaje a Fede.

Así lo comentó Carmen Barbieri, la madre de Fede Bal, en una entrevista con Marcelo Polino. “Él me dijo ‘estoy tan asombrado de que Tinelli no me llamó ni una vez. Me llamó todo el mundo mamá, y Marcelo no’. Yo le dije que debe estar ocupado, y él me dijo ‘pero no mamá, me llamó toda la gente, trabajé tantos años con la productora’. Le extrañaba porque se fija quién lo llama y quién no. Lo llama Mirtha todas las mañanas para ver cómo está, lo llama Graciela Borges, él no puede creer que la gente rece por él“, había dicho la actriz.

Marcelo Tinelli podría estar ocupado con la oleada de escándalos mediáticos que protagonizó en los últimos meses. El conductor de Showmatch viajó a alojarse en Esquel, justo antes de que se declarara la cuarentena obligatoria, dando a entender que se iba “de vacaciones”. Fue muy criticado. Él aseguró que se retiraba para pasar el aislamiento ahí con su familia, donde tienen domicilio hace veinte años. Sin embargo esto no lo salvó y recientemente volvió a Buenos Aires. Ahora se está preparando para el Bailando por un Sueño 2020, que verá la luz el próximo mes.

Fede Bal, por su parte, está alejado de la televisión. El actor se empezó a tratar apenas descubrió el diagnóstico. Y según ha comentado, está haciendo todo lo posible para mejorar su condición. Sus métodos van desde la meditación hasta el veganismo. Bal había dicho que no volvería a los medios por un tiempo. Pero según comentó a Ángel De Brito volverá muy pronto. No a la televisión ni al teatro, sino a la radio. “Voy a empezar a poder tener de a poco laburo, así que voy a tener más contacto con todos“, había dicho al conductor de LAM.

Jajaja ahí va! Vuelvo un poco al ruedo. Y que mejor que nuestro padrino tire la primicia! Un equipo de lujo, y un programa diferente, a reírnos y a conectarnos con ustedes! https://t.co/0BmL13RRa6 — Federico Bal (@balfederico) April 27, 2020

Ángel De Brito no aguantó y le robó la primicia a Bal: “Vuelve a trabajar Fede Bal, debuta con su programa de radio los viernes en Radio Late, los viernes dos horas. Voy a ser el padrino“, escribió De Brito en su cuenta de Twitter. A lo que Bal respondió: “Vuelvo un poco al ruedo. ¡Y qué mejor que nuestro padrino tire la primicia! ¡Un equipo de lujo, y un programa diferente, a reírnos y a conectarnos con ustedes!“, dijo. Podés leer más sobre este tema en esta nota anterior.