¿Otra separación? Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín Del Potro distanciados

Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín Del Potro construyeron una pareja que empatizó con el público. Cautivaron sus personalidades cautivantes, sus modales, sus virtudes profesionales y la imagen de buenas personas. No obstante, hace tiempo que circuló el rumor de una separación, que la modelo salió a negar en las primeras semanas del aislamiento social obligatorio.

Desde su cuenta en Instagram, la conductora de TV está diariamente con publicaciones e historias. En toda la cuarentena no compartió ni una foto con el deportista. Ante estas especulaciones, que llevaron a varios periodistas del espectáculo a asegurar que la relación se había terminado, Jujuy declaró a fines de marzo: “Perdón que les contesto a todos lo mismo porque me explotó el teléfono. ¡Entiendo y agradezco la intención de ir a la fuente! No estamos separados, de hecho llegamos juntos de Miami hace 12 días y estamos haciendo la cuarentena juntos”.

Otra de las sospechas pasa por el perfil de Del Potro, quien no subió nada desde el retorno de Estados Unidos, a donde fue a operarse de una grave lesión. El 17 de marzo posteó que le agradecía a la tripulación y solicitaba conciencia de todos para respetar las recomendaciones del gobierno. “Quería saludarlos y contarles que después de casi dos meses en Miami por la rehabilitación de la rodilla, esta mañana tempranito pude volver a casa. Ya estoy cumpliendo con la cuarentena como corresponde”, había publicado el deportista.

Del Potro se comunicó con sus fans

“Intentaré seguir la recuperación lo mejor que se pueda. Es muy importante cuidarnos entre todos. Cumplir con la cuarentena, hacerle caso a las indicaciones de los especialistas, tener empatía y ser responsables. Es un momento especial, único, que necesita de todos”, dijo el argentino. Desde entonces ninguno de los dos compartió ni habló del otro en sus redes. Jiménez publica muchas fotos y videos en su Instagram.

Muchos aseguran que Juan Martín está en Tandil pasando la cuarentena obligatoria. Ambos están pasando sus días de aislamiento obligatorio por separados y parece que cuando se levante la medida seguirán cada uno por su camino. En febrero, tras la operación del tenista, la actriz le había dedicado una publicación: “Creo en la vida, en las personas, en el amor. Confío en nosotros, en vos y en mí. Creo en la fuerza, el poder de transformación. En todo eso y mucho más. Y estoy convencida que de esta vas a salir más fuerte que nunca. Te quiero fuerte. Te amo siempre”.