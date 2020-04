“Que no te agarre la voracidad de un can…” Moria Casán le dijo de todo a Esmeralda Mitre

Moria Casán está pasando su cuarentena en casa. La conductora decidió suspender Incorrectas debido a la pandemia, después de haber conducido el programa desde su casa por un par de días. De todos modos, la One se mantiene cerca de la televisión. Ayer, en una entrevista con Confrontados, la diva dijo de todo y sin filtros. Esmeralda Mitre, que había estado en el programa antes que ella, fue víctima de su lengua karateca. Es que Moria tiró una serie de comentarios desafortunados sobre la actriz, que como sabemos, no está en su mejor momento.

Hace un mes, Esmeralda Mitre perdió a su padre, Bartolomé Mitre. El director del diario La Nación tenía 80 años y había sido internado días atrás de su muerte por una serie de complicaciones en su salud. Esmeralda se había presentado en Confrontados para explayarse sobre el duelo por la muerte de su papá y comentar sobre la estafa de la que había sido víctima hace unos días. La actriz sufrió una estafa de 270 mil pesos, y al parecer, no es la única famosa que habría sido el blanco de estos engaños.

Esmeralda comentó sobre la mujer que la estafó: “Se hace llamar Gabriela o Inés, pero es todo una mentira. Primero apareció con unos contratos falsos, inventando además los e-mails que eran supuestamente dirigidos hacia mí por empresas que me querían como figura. Ella logró embaucarme con un audio. Ya estafó a Pampita, Nazarena y Barbie Vélez“, contó la actriz. A pesar de este preocupante relato, Moria Casán aprovechó el momento en pantalla para decirle de todo a Esmeralda Mitre. Y no se refirió a la mala suerte de la actriz, sino a su físico.

Moria estaba compartiendo sus hábitos de salud con el panel. “¡No saben lo que me cuido! Hago una hora de gimnasia y hago media hora de glúteos y elongación”, comentó. Después la One tiró un desafortunado comentario sobre el físico de Esmeralda, que había hablado con el programa antes que ella. “Recién la vi, la vi un poco más rellenita, ¿no? Esmeralda, te quiero, pero que no te agarre la voracidad de un can“, dijo. Y después agregó: “Que no se la agarre con la heladera. No por nada, sino por ella misma, que tenga cuidado. No por nada malo, pero le vi la cara como el doble, no sé si era la pantalla“.

Moria Casán no tiene filtros. Al parecer el enojo de la One viene desde que Esmeralda no le respondió unos mensajes por la muerte de Bartolomé. "Yo también le di el pésame y no me lo agradeció. Me dice que soy como la madre, y se le murió el padre… le dije que la quería, que en paz descanse, que lo sentía por su familia. Pero Esmeralda a mí no me agradeció. Así que hija, ya que soy tu madre, cuidate… O cuidá la cámara, la carita te sale… Igual, sos muñeca y parecés un cuadro victoriano", dijo la conductora, y terminó con su descargo contra la actriz.