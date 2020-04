Diego Latorre habló por primera vez sobre Natacha Jaitt

Diego y Yanina Latorre siempre decían de que tenían un matrimonoo ejemplar de más de 20 años juntos. Sin embargo, en 2018 salió a la luz el romance que mantuvo el ex futbolista con la mediática Natacha Jaitt. La conductora radial mostró pruebas y fotos del amorío, y el escándalo terminó en la justicia. Las cosas se complicaron en el matrimonio, que estuvo separado. En la actualidad, si bien conviven juntos, ya no son la misma pareja que antes.

Hasta ahora, Diego jamás había hablado lo que le produjo enterarse de la muerte de Natacha. En una entrevista se animó a contarlo. “Ese día estaba en mi casa. Al principio no reaccionaba. La imagen que yo tenía de todo lo que había sufrido era muy lejana, eso era para sobrellevar el día a día”, explicó el ex deportista. Además agregó: “Cuando me enteré sentí mucha tristeza. El sentimiento no se puede fingir. No valía la pena hablarlo con Yanina, hice silencio. Fue mucha angustia, y el fútbol me dio una resistencia mental para poder sobrellevarlo. No tuve ningún sentimiento de alivio”.

Sobre todo lo que pasó en su momento, cuando salió a la luz el romance, el periodista deportivo, contó: “El tema no salía nunca. Se trataba con mucho ensañamiento y se extendía en el tiempo. Tuve una angustia duradera durante 4 o 5 meses. En un momento no veía fin. Había temas míos que no eran ciertos. Se le agregó mucho condimento que no venía a cuento”. “Me equivoqué mucho y me arrepiento”, reconoció Diego.

“Yanina me banco en todas”

“A veces las vivencias se hacen públicas y otras no. Mis hijos sufrieron y Yanina también, que me bancó en todas. Tengo una relación buenísima con mis hijos y creo que fui un padre ejemplar. La familia para nosotros fue algo sagrado. Hoy ya estamos más encaminados, tenemos una muy buena relación”, concluyó. En el día de hoy, en el porgrama Los Ángeles a la Mañana, Yanina Latorre dio declaraciones sobre su convivencia con su pareja cuando eran más jóvenes.

“Al principio de la carrera yo lo acompañé mucho. Él se retiró en el 2005. La vida del éxito, del tipo al que le piden un autógrafo, cambió. Pero él dejó un trabajo por otro, comenzó en la tele. Pero todo había cambiado, ya no era el ídolo que salía a la cancha. Ahí tuvimos una crisis muy fuerte porque era muy difícil tenerlo todo el día en casa. Es un tipo que no asume la depresión. Dejó de ser ídolo. El fútbol es muy ingrato, porque vos vivís con el amor del público”, comenzó contando la panelista.

Además agregó: “Ahí yo me di cuenta que vivía a expensas de él. Ahora me arrepiento, pero ya está. Le cortaba las uñas, le cortaba el pelo, le pedía el turno del odontólogo. Él no era un tipo machista pero cuando entraba en la concentración era como sus compañeros. Yo de él fui un poco la madre. Te despersonalizás. Te creés que es una estrella, le tenés que filtrar las llamadas, que nadie lo moleste. Le ataba los cordones. Me arrepiento de haber sido tan sometida. Por ahí yo hubiera sido panelista mucho más de joven. Ahora le encanta lo que hago, pero le costó asumirlo”, concluyó Yanina.