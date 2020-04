“Dio positivo…” ¿Uno de los periodistas de América TV con coronavirus?

En las últimas horas, América TV recibió una noticia inesperada. Se sospechaba que uno de sus periodistas tenía coronavirus. Estamos hablando de Mauro Federico, uno de los panelistas de “Informados de Todo” el programa de actualidad que conduce Guillermo Andino. El conductor tuvo que poner la cara ante los espectadores y revelar qué ocurrió con el panelista. Federico se hizo los estudios correspondientes y los resultados no fueron para nada alentadores.

Como informó Andino frente a las cámaras, se sospechaba que el panelista tenía coronavirus. Por suerte, Mauro Federico no tiene el virus. La mala noticia es que tiene dengue. Así lo contó el panelista: “El domingo después del mediodía empecé a sentir un malestar, un dolor como si se tratara de una gripe, porque tenía un dolor en la espalda que no me dejaba ni quedarme sentado. En ese momento, mi esposa me dijo que me tome la temperatura, y tenía 38,7 grados“, comentó Mauro vía Skype.

Ante la preocupación del público y el panel, el periodista reveló: “Me hice los análisis y dio positivo. Cuando me dijeron que tenía dengue y no coronavirus, hasta sentí un alivio“. Este alivio se debe a que Mauro Federico trabaja en tres lugares distintos, por lo que habría sido un gran riesgo para sus compañeros de trabajo. “No sé a qué atribuirlo, pero de haber tenido coronavirus hubiera sido un gran problema porque todos los días trabajo en tres lugares diferentes. Tendrían que haber puesto a muchos en cuarentena“, comentó.

Después siguió contando su experiencia. “Fui al sanatorio y como tuve fiebre me mandaron con los casos sospechosos de COVID-19. Me dejaron en observación y me hice análisis de sangre y orina. Dio negativo. Al otro día lo repiten por si da un falso negativo“. Y sobre el dengue comentó: “Lo primero que uno piensa cuando le dicen dengue es que estuvo en la selva tropical. Vivo en las calles Tagle y Las Heras, Barrio Norte, primer piso. Vivo en una zona muy urbana, nada rural. Hoy hay mas casos en esas zonas“, dijo.

Las cifras de dengue en el país son alarmantes. El martes pasado, se confirmaron 5.221 casos positivos de dengue y un paciente fallecido en la ciudad de Buenos Aires. Según el reporte del último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud porteño, 4.918 del total de afectados por dengue en la ciudad no tenían antecedentes de viaje. A diferencia del coronavirus, esta enfermedad no se contagia de persona a persona, sino que se transmite a través del mosquito. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.