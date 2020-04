“Lamentablemente no van a estar…” Se bajó una pareja del Bailando 2020

Solo faltan semanas para una nueva edición del Bailando por un Sueño. El programa retrasó su estreno debido a la pandemia. Por este mismo motivo, volverá a la pantalla de El Trece con algunas modificaciones. Por empezar, el certamen no tendrá eliminaciones durante las primeras rondas, sino que los participantes sumarán puntos. Además, los concursantes no tendrán contacto entre sí sino que se verán a través de un espejo, lo que será todo un desafío, especialmente para los que no se dedican a bailar. Esto puede ser un problema para muchos de los participantes.

Es por eso, que han habido algunas bajas en el certamen de baile. Hace unos días se conoció que Agustina Agazzani se fue del concurso, pero esta vez es una pareja la que dijo adiós. Lourdes Sánchez lo anunció en LAM, diciendo: “Lamentablemente no van a estar en el Bailando Noelia Marzol y el Tucu López, que la verdad me parecían un fuego“. ¿El motivo de la ausencia? Uno de los dos tenía problemas con el nuevo calendario. Se superponía con otro compromiso que no podía postergar.

Este año el Bailando no solo se adaptará al distanciamiento obligatorio sino que también introducirá algunas propuestas inesperadas. Una de ellas es a Marcelo Tinelli como jurado del concurso. El conductor, que lleva años trabajando en el programa, decidió que era tiempo de dar un paso adelante y animarse a calificar a los participantes. Como informamos anteriormente, el conductor había dicho: “Lo que sí me gustaría este año es opinar de baile. Este año, si ustedes me permiten (hablándole los productores de ShowMatch), me gustaría a mí este año bajar un punto, subir un punto“, dijo.

Esto fue una bomba para los miembros del Bailando. La primera en dudar de sus habilidades como jurado fue Lourdes Sánchez que no tuvo mucho tacto para decírselo. “Ayer lo escuché a Marcelo. No sé qué tomó. ¿Encima quiere ser jurado? Está loco. Contame qué va a juzgar“, dijo la panelista, que se dedica a la danza hace años. Su pareja, el Chato Prada, lo defendió: “Me gusta la idea de que sea jurado. Se va a animar y puede juzgar. Tiene 14 años en el Bailando, ¿cómo no va a saber?“. El productor también se animó a más este año.

Parece que el Chato tiene intenciones de sumarse al Bailando como participante. Tanto él como Lourdes han lucido sus habilidades para el baile en varios videos en sus redes. Marcelo Tinelli los convocó oficialmente al concurso: “Voy a decir algo, que hoy lo veía en el programa de Ángel a la mañana, yo quiero que el Chato baile con Lourdes, no sé si ustedes vieron el TikTok del Chato, baila con Lourdes, da más vintage, es el que peor baila, se hace el gracioso y le queda mal, pero esas cosas para mí suman“, dijo. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.