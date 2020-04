Moria Casán aseguró que no es amiga de Susana Giménez y la mandó al frente con un supuesto romance

A pesar de haber compartido miles de pantallas juntas, Moria Casán aseguró que ella y Susana Giménez no son amigas. La One fue durísima con la diva en una entrevista con Confrontados. Desde su casa, la conductora de Incorrectas dijo: “No voy a hablar más de Susana“, dejando a todo el panel sorprendido. Según parece, la diva estaría enojada con Moria porque ella “la trata de tonta”. “Susana es así. El problema es el hermanito que tiene, que se cuelga de mí, es como la voz de Susana“, había dicho Casán.

Con esto se refería a Patricio Giménez, el hermano de Susana Giménez. El mediático le había tirado con todo a la conductora de Incorrectas, después de que criticara a su hermana por sus dichos sobre la pobreza en el país. “Me tiene las pelotas llenas. Es parte de la mediocridad de este país. Se considera diva y es una ídola de no sé qué mierda. Es una mina homofóbica y machirula porque les dice vaginas a sus panelistas. Es una ex convicta, no es una diva porque es un sorete de cabotaje. Gana tres pesos con cincuenta y mide un punto de rating. Hay que sacarle la careta“, había dicho Giménez.

Al parecer, este fue el origen del distanciamiento de Moria y Susana. Sobre este tema, Moria dijo: “Nunca hablé mal, pero algunos periodistas se ponen en lugar de felpudos. Susana cuando no quiere hablar te dice ‘no quiero, no quiero’ y se va. La que siempre da notas es la señora Mirtha Legrand, que se banca el ping pong“, dijo. Pero la cosa se puso interesante cuando la conductora recordó una de las relaciones pasadas de Susana. Su supuesto romance con Facundo Moyano.

El político coincidió en la vida amorosa de Susana Giménez y una famosa modelo, Nicole Neumann. Recordemos que días atrás, la conductora de Telefe y la panelista de “Nosotros a la Mañana” protagonizaron un conflicto en la televisión. Todo empezó porque Susana devolvió a su perrita al criadero porque “la mordía mucho”. Se la devolverían después de un mes. Neumann criticó esta decisión diciendo: “Es como parir el chico y pedir que le cambien los pañales y que lo devuelvan educadito, cuando deje los pañales y no tire los objetos por la casa. No me parece“. Esto desató la furia de Susana.

La diva de los teléfonos atacó a la panelista diciendo que era “una estúpida” y negando haberla invitado alguna vez a su programa, cuando fue miles de veces. Pero según parece, esta pelea tendría un trasfondo. Susana Giménez habría tenido un romance secreto con Facundo Moyano mientras el diputado estaba en pareja con la modelo. Moria aseguró que ella fue quien se lo presentó a la conductora durante una cena: “Estaba la señora de los teléfonos, el hada madrina del canal de las pelotas, yo se los presenté, y ahí quedaron“, dijo.

Entonces, ¿pasó algo entre ellos? Moria Casán aseguró que sí: “Creo que intimaron, era un tipo muy seductor“, dijo la conductora de Incorrectas. Y sobre la pelea con Nicole Neumann, la One no se quedó callada. Sin preocuparse por las consecuencias de sus dichos, Moria dijo: “En corazones y calzones no hay que meterse, pero si le gusta Moyano y sabe que pudo estar con otra… las mujeres somos bravas“. Para saber más sobre este tema, te recomendamos esta nota anterior.