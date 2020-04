“No saben lo mucho que necesitaba estar cerca…” La gran noticia de Fede Bal

View this post on Instagram

Con esta sonrisa y desde mi salita de ensayo les cuento que desde este viernes por @late931oficial llegamos con @lateelviernesok un programa de entretenimiento, humor, juegos, invitados de lujo y muchas cosas más. Un equipo de lujo junto a @fermetilli @pepeochoa88 @maguiisica con muchas ganas de acompañarte en este momento tan particular. Prendete todos los viernes de 22 a 24 por FM 93.1 y en duplex por AM1450. Gracias @sunproductora y a @sol_maria_elizabeth por esta oportunidad en este momento tan especial. Nos guia el gran @nestorgmoyano. Acompáñanos, no saben lo mucho que necesitaba estar más cerca de ustedes ♥️🙏🏻