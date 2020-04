Paulo Dybala volvió a dar positivo de coronavirus

Paulo Dybala y su salud genera cierta incertidumbre, ya que desde España informaron que su test de coronavirus dio positivo por cuarta vez. Esto pasó desde que anunció que había contraído la enfermedad junto a su novia Oriana Sabatini. El periodista español Josep Pedrerol en el programa “El Chiringuito”, dijo que el cuarto test al que fue sometido el exjugador de Instituto de Córdoba volvió a ser positivo como los tres anteriores. Ni el jugador ni la Juventus, su actual equipo, confirmaron la noticia.

“Un futbolista que juega en un equipo muy importante de Italia ha vuelto a dar positivo y ese futbolista está en la Juventus: es Dybala“, explicó Pedrerol. “En mes y medio, que se dictó el primer positivo, ha sido sometido a cuatro test. En las últimas horas se le ha hecho el último y ha vuelto a dar positivo”, comentó el periodista. El futbolista argentino confirmó que dio positivo de tener Covid-19 el pasado 21 de marzo, tras lo cual se realizó otras dos pruebas donde obtuvo los mismos resultados.

Cabe destacar que ayer, Oriana confirmó que el último test que ella se hizo la semana pasada dio negativo y de esta manera se recuperó del coronavirus. La noticia la dio a conocer Guido Záffora esta tarde en “Intrusos” (América): “Hablé con ella y por suerte ya está bien recuperada y feliz de que haya dado negativo el último test que se hizo”. Por ahora, habrá que esperar cómo se encuentra su pareja.

El futbolista habló sobre el virus Covid-19

El viernes 27 de marzo, Dybala habló en la cuenta oficial de YouTube de la Juventus sobre su experiencia de contraer la enfermedad: “Desarrollé síntomas fuertes, pero hoy ya me siento mucho mejor”. Además agregó: “Ahora puedo moverme mejor, caminar y tratar de entrenar. Apenas podía respirar. No podía hacer nada después de cinco minutos. Me dolían los músculos. Afortunadamente, Oriana y yo estamos mejor ahora”.

Más allá de todo este escenario, el joven deportista de 26 años expuso algunas escenas de su vida privada en redes sociales, donde se mostró saludable: subió fotos entrenando en su gimnasio personal y hasta bailando con su pareja, sin mostrar ningún síntoma de enfermedad. Además, hace dos fines de semana atrás fue protagonista de una extensa transmisión solidaria de juegos virtuales con la idea de recaudar fondos en la pelea contra el Covid-19. Allí tampoco se mostró con problemas.