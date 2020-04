“Se armó una tremenda…” El día que la China Suárez se enfrentó a Amaia Montero

El lunes pasado, los fanáticos de “Casi Ángeles” tuvieron un gusto que hace mucho venían pidiendo. Se reestrenó el primer capítulo de la serie en Telefe. Esta fue la excusa perfecta para reunir a Lali Espósito con su ex novio, Peter Lanzani. Los actores se vieron en un vivo de Instagram. Más de 80 mil personas vieron el live de la cantante y el actor. Lali aprovechó este momento para compartir una divertida anécdota con sus seguidores. El día que la China Suárez se enfrentó a Amaia Montero.

La charla surgió de un mensaje que la hermana de Lali, Anita, le envió a la cantante mientras hacía el vivo. Decía: “Amaia Montero borracha”. Inmediatamente, Lali recordó el divertido episodio que vivió junto al elenco de la serie. Casi se arrepiente, pero decidió compartirla: “Mirá si un día nos la cruzamos, quedó re mal. Ya fue, la contamos“, dijo. Y después de reírse sola, la cantante empezó: “Parece que Amaia Montero estaba, como podemos estar todos en algún momento de la vida, en una fiesta como pasadita en tragos…“.

La ex cantante de La oreja de Van Gogh, pasada de tragos, se cruzó con la China Suárez, que según Lali no tenía mucha paciencia. “Se cruzó con la China en un pasillo, en un momento donde la China no soportaba mucho, tenía un carácter poco controlado en esa época. La cruzó a Amaia, que estaba en una, en la suya, y a la China no le gustó nada que le chocara el hombro“. Entonces el carácter explosivo de la China Suárez no lo toleró. “Se armó una tremenda, la terminamos separando“, contó Espósito.

“Estuvimos separando a la China de Amaia, el guardia en el medio, todo un quilombo. Que anécdota horrible“, cerró Lali. Y le recordó a su compañero: “En ese viaje mismo conocimos a Robbie Williams, Shakira y Mika, ¿te acordás? Era un flash en ese momento conocer a Mika, estaba en el sum, lo mismo que chocarnos contra Amaia era como ‘guau’“, dijo la cantante. El reestreno de “Casi Ángeles” fue un éxito sin dudas. Pero las anécdotas del elenco pudieron más.

Sobre el reencuentro con su compañero de elenco y ex novio, Lali comentó "Hay un cariño real entre nosotros dos y entre todo el equipo. No sé si todos los grupos de laburo tienen gente sana de corazón con buenas intenciones. Veo tus películas y me muero de emoción porque te conozco desde el momento cero que empezaste a actuar", dijo Espósito, que al igual que Lanzani siguió su camino en la acutación.