“Social Distance”: Netflix produce una serie sobre el coronavirus desde casa

La pandemia ha sido un gran inconveniente para la industria del entretenimiento. Sin embargo, algunos sectores, como las plataformas de streaming, se han visto beneficiadas por el virus, al aumentar sus suscriptores. Pero esto no es del todo bueno. Al no poder salir de casa, no se puede producir material nuevo de la manera tradicional. Netflix encontró una manera de adaptarse a esta situación, produciendo una serie inspirada en el coronavirus. ¿Cómo harán esto posible?

El gigante del streaming se las ingenió para seguir sorprendiendo a su público con producciones novedosas. Esta vez, los creadores de “Orange is the New Black” se aventuraron en crear una serie enteramente desde casa. La idea original surgió de Jenji Kohan, creadora de “OITNB” y “Weeds“. La realizadora está preparando un programa con actores trabajando desde casa. Ya empezó la producción y los escritores trabajan en guiones. Se tratará de una serie de antología, lo que significa que cada capítulo narrará una historia diferente.

Kohan dijo en un comunicado: “Nos desafiamos a nosotros mismos para hacer algo nuevo: crear y producir virtualmente para que nuestro elenco y equipo puedan mantenerse saludables y seguros“. Y agregó: “Los escritores nunca se encuentran físicamente durante el proceso de escritura. Nuestro director, Diego Velasco, dirige nuestro talento de forma remota. Nuestra showrunner, Hilary Weisman Graham, dirige la producción desde su sala de estar. El elenco no solo actúa, sino que también se filma en casa“.

Esta idea es toda una novedad y una gran solución a la crisis que enfrenta el sector audiovisual en este tiempo de pandemia. Alrededor del mundo se han detenido miles de producciones debido al coronavirus. En otros casos, como en la televisión, se han buscado otras alternativas, como reducir al personal, trabajar a través de videollamadas, y cambiar el formato de los shows. Poner en riesgo al equipo de producción y a los actores no es una posibilidad. Netflix, sin embargo, podría sobrevivir sin haber hecho cambios en su manera de producir.

Netflix registró un récord de 15,8 millones de clientes durante los tres primeros meses del año. Esto claramente está relacionado a la pandemia, ya que al quedarse en casa, aumenta el tiempo de ocio de la población y muchas personas vieron la posibilidad de suscribirse a la plataforma. En cuanto a su cartelera de nuevas producciones, el canal anunció que no se ha visto perjudicado a corto plazo, ya que han terminado la producción de la mayoría de sus proyectos. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.