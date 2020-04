“Sos muy bruta…” Jorge Rial fue durísimo con Nicole Neumann

Días atrás, Susana Giménez fue criticada nuevamente por haber devuelto a la perrita que había adoptado al criadero. La diva de los teléfonos explicó que Rita “la mordía mucho” y se la devolverían en un mes. Nicole Neumann fue una de las celebridades que repudió esta acción. “Yo no soy juez de nadie para decir qué está bien y qué está mal. Sé que ella ama a los animales, siempre lo dice, pero mi pensamiento es que cuando adoptás un animal es como un hijo, uno que adoptaste o biológico. Es el mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Con los animales es un poco lo mismo“, había dicho la modelo.

Susana Giménez no se quedó callada y salió a defenderse en Intrusos. Tildó a Nicole de “estúpida” y la desarmó totalmente. “Sabe que yo soy fanática de los perros como ella. Me mata porque sí, sin preguntar. No sabe de televisión, no sabe de nada. Yo hace 33 años que tengo el programa de televisión, y siempre pregunto. Le digo a la producción ‘averigüen, chequeen si es verdad’ porque no quiero hablar mal de la gente al cuete“, había dicho la diva. Jorge Rial se sumó al debate y se puso del lado de Susana.

El conductor fue muy duro con Nicole. Esto dijo: “Cuando Susana habla con Santiago Del Moro, Nicole le sale a responder. Habló de la devolución del perro, ahí dijo una bestialidad, de ignorante, no de mala, comparando la adopción de un hijo y la devolución. Si supieras algunas de esas historias, pensarías un poco más algunas cosas que decís. Sos muy bruta en algunas cosas. Te lo digo con cariño, Nicole, de verdad. Comparar es de una ignorancia absoluta“, sentenció el conductor del chimentero.

Y después siguió diciendo: “Ella desconoce de esas cosas. Compara un perro con un hijo, ahí ya arranca de una manera equivocada. Y me duele, pero es de burra. Comparar la adopción de un hijo con la adopción de un perro es de ignorante. Sé que no lo hace de mala, ni con mala intención, pero es ignorante, porque son dos procesos distintos, dos cosas distintas y dos amores distintos“, aseguró Rial. Se sabe que Nicole Neumann tiene un gran amor por los animales. ¿Qué le responderá?

A todo esto, parece que Nicole perdió con Susana Giménez. La diva de los teléfonos negó haberla invitado a su programa, cuando la modelo le dio miles de entrevistas a lo largo de su carrera. Al parecer, no quiere saber nada con ella. "Estas ridículas que me hacen quedar como si fuera un monstruo. Mirá, a mí me gustan más los perros que las personas y es imposible que yo haga una cosa así", había dicho la conductora.