Tarjeta alimentAR: Beneficiarios ya recibieron el refuerzo extraordinario

El día de hoy, en una comunicación telefónica con una reconocida radio tucumana, el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, habló sobre la tarjeta alimentAR. Dicha tarjeta, este mes recibirá un refuerzo extraordinario en lo que se refiere al monto. Todo esto se da en un contexto de pandemia, en el cual se está haciendo todo lo posible para ayudar a todas las personas a sobrevivir a la crisis. Por lo tanto, este mes la tarjeta recibirá un plus extraordinario, duplicando así el monto.

Este plan es un complemento transitorio para superar la crisis, el cual se le adjudica a familias necesitadas de todo el país. En Tucumán, el número de personas que aseguraron necesitar este programa para poder acceder a la canasta básica, son alrededor de 70.000. Debido a esto, el ministro expresó lo dificil que es sostener una economía que tiene el 40% de trabajadores informales, y otros sectores como los monotributistas que no puede trabajar debido a la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno.

“Nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social veníamos trabajando desde antes de la pandemia, acompañando a los sectores más vulnerables con políticas públicas. Ahora, en el marco del coronavirus y bajo el programa Argentina Contra el Hambre, se encuentra la tarjeta AlimentAR, que beneficia a 70 mil tucumanos y representa alrededor de 340 millones de pesos para la economía de la Provincia” destacó.

Por otro lado, Gabriel Yedlin pidió a la población que sea prudente, que no es necesario gastar todo el monto el mismo día y eviten las aglomeraciones en los supermercados. Solicitó también que todas las personas realicen las denuncias por sobreprecio en los comercios, así los comerciantes no se aprovechen de esta situación. Entre todos tienen que colaborar para que esta herramienta sea bien utilizada. Remarcó que no hay necesidad de cobrar sobreprecios, debido a que con la compra el comerciante recibe el dinero de manera inmediata.

La provincia contra el coronavirus

“Dentro de la Provincia tenemos un sistema de seguridad alimentaria, donde los más importante son los comedores escolares, distribuidos en 900 escuelas que acompañan nutricionalmente a 200 mil chicos”, declaró el ministro. Por esto, aseguró que a pesar de no tener clases, todavía se sigue trabajando para que estos comedores y cocinas comunitarias puedan seguir funcionando. De esta forma todas las personas podrán seguir accediendo a su alimentación diaria.