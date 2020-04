Verónica Monti revela detalles sobre la salud de Sergio Denis

Verónica Monti reveló detalles sobre el estado actual de Serio Denis quien sufrió un impresionante accidente en la provincia de Tucumán el 8 de marzo de 2019. En medio de un recital en el teatro Mercedes Sosa cayó al foso de una altura de más de dos metros. La novia de Denis declaró: “Es evidente que no se quiere ir de este mundo, llama la atención que a los 72 años, su cuerpo resista tanto”. “Es como el caso de Cerati sólo que con los 72 años que tiene Sergio, las cosas se complican mucho más”, aseguró la novia del cantante.

“Sergio había tenido varios problemas de salud en el pasado que, en un primer momento, hacían pensar que la despedida era inminente. Sin embargo, se mantuvo estable durante muchos meses casi como si esperara un milagro”, agrega Monti. Desde el accidente ella está enfrentada con la familia de Denis, quienes interpusieron una orden de restricción que le impide visitarlo en la Clínica en la que permanece internado.

Sufre por la soledad de quien es su último amor. “Hoy está en un abandono forzado por el COVID-19. Calculá que es un paciente de altísimo riesgo, cualquier cosa que se agarra podría ser el fin. Hace muchísimo tiempo que nadie lo visita, que nadie lo puede ir a ver”, aseguró. En cuanto al estado de salud del cantante, se sincera: “Lleva un año y tres meses internado, sin haber despertado nunca lo cual habla de una involución. No tuvo contacto con la realidad y a nivel físico, es muy poco lo que se pudo hacer de rehabilitación física”.

Además agregó: “Es cierto que abre los ojos pero es por reflejo, no quiere decir que sea una conexión con lo que se le dice, para nada”. Para finalizar dijo: ” Está vivo pero no es que vive sino es simplemente un estar. Claramente no se quiere ir de este mundo, sino, ya se hubiera ido. Es asombroso que su cuerpo resista tanto. En algún punto, siento que está esperando despedirse de mí”, se lamentó Montis, imposibilitada de ver al cantautor.

Un amigo íntimo de Sergio, el abogado Diego Colombo, había dado detalles sobre el estado de salud actual del cantante: “Primero me gustaría aclarar, porque hay mucha gente que se pregunta cómo está Sergio y la verdad es que no hay avances. El tiene los ojos abiertos que por supuesto cierra para dormir pero está totalmente desconectado de la realidad, su cuerpo no da respuestas”, declaró a finales del año pasado. En cuanto a su salud, en 2007 preocupó a sus seguidores por un paro cardiorrespiratorio en Paraguay. Los médicos lograron reanimarlo. Sus admiradores esperan que pueda lograrlo de nuevo.

“Está consumido”

Hace un tiempo atrás, cuando Verónica quiso ver a su pareja, contó a las cámaras del programa televisivo El 9: “Fui al segundo piso, donde está la unidad de terapia intensiva. Nos atendieron amablemente y de manera clara y concreta me dijeron que hay una restricción, un impedimento, que está firmado por un juez”. Finalmente, cuando lo pudo ver dijo: “Tenía los ojos abiertos, pero la mirada perdida. Además, la boca semi abierta y estaba pelado. Me impresionó, me parece una palabra horrible, pero fue un shock. Es mucho el deterioro. Está consumido”.

Sergio Denis generó cariño y admiracón entre sus fans, que lo siguieron a lo largo de su carrera. Sus canciones y su carisma acompañaron varias generaciones. Nacido en Coronel Suárez, Buenos Aires, bajo el nombre de Héctor Omar Hoffmann, descendiente de alemanes. Para su carrera de cantante tomó el nombre con el que se popularizó. Eterno enamorado, tuvo varios amores, entre ellos un romance con la conocida vedette y conductora Susana Giménez.