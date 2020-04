¿Volvió a dar positivo? Paulo Dybala se enfrenta al coronavirus

Durante las últimas horas, Oriana Sabatini sorprendió con una gran noticia. Se hizo un nuevo test de coronavirus y le dio negativo. Tanto ella como su pareja, Paulo Dybala, se había contagiado del virus en Italia, donde viven hace meses. La familia de la pareja estaba alarmada por su situación, ya que habían pasado más del tiempo que se estima con la enfermedad. Oriana informó a Guido Záffora que ya se había recuperado: “Hablé con ella y por suerte ya está bien recuperada y feliz de que haya dado negativo el último test que se hizo“, había dicho el periodista.

Hacían días que la cantante y su pareja se sentían mejor en cuanto a la enfermedad. Ya casi no quedaba rastro de los síntomas. Sin embargo, hay una mala noticia. Al parecer, Paulo Dybala aún está enfermo. Trascendió que el futbolista se había hecho un cuarto estudio, al igual que su novia. Pero a él le dio positivo nuevamente. La información fue confirmada por Josep Pedrerol en el programa español “El chiringuito“. Así lo había dado a conocer al público el periodista.

“Un futbolista que juega en un equipo muy importante de Italia ha vuelto a dar positivo. Ese futbolista está en la Juventus, el futbolista es Dybala. En mes y medio que se le detectó el primer positivo ha sido sometido a cuatro tests. En las últimas horas se le ha hecho el último y dio positivo“, dijo el periodista. Paulo Dybala no confirmó ni desmintió la información. Tampoco lo hizo su familia ni los miembros de su club. No pasó lo mismo con Oriana. Su familia inmediatamente salió a contar la gran noticia.

Su madre, Catherine Fulop, estaba sumamente angustiada por saber que su hija se encontraba enferma a miles de kilómetros de ella, por lo que celebró la noticia. “Es inevitable como mamá pensar que se encuentra en un país que está al rojo vivo con esto del virus y que, bueno, la verdad que el sistema de sanidad creo que colapsó en ese país y eso asusta, por supuesto“, había dicho la conductora de “Tardes Bellas” anteriormente. Ahora quedan a la espera de confirmar el resultado de los análisis de Paulo.

Se ha dicho que su situación no es preocupante, ya que se siente bien y los síntomas que aún tiene no son graves. El futbolista incluso ha subido varios videos bailando con Oriana Sabatini, por lo que evidentemente se siente mejor. "La situación no es preocupante porque el jugador se encuentra en buen estado y no tiene problemas respiratorios", había dicho el diario italiano "Tuttosport".