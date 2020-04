¿Ya tienen padrinos? Lizy Tagliani y Leo Alturria planean su casamiento

El viernes pasado Lizy Tagliani anunció que se casa con su novio, Leo Alturria. El rugbier le propuso matrimonio a través de Instagram, enloqueciendo a los amigos de la conductora. “¿Te imaginás en esa foto de blanco, mi amor?“, escribió Leo junto a una foto con Lizy. A lo que ella respondió: ““¡Ay te amo…! ¿De blanco vos o yo? Si es yo, SÍ, ACEPTO“. Y a pesar de que están separados por la cuarentena, la pareja ya empezó los preparativos para el gran evento.

En una entrevista con Primicias Ya, Leo Alturria comentó sobre la boda. “Estamos encaminados, fue una propuesta informal. A mí me gustaría ser un poco más específico. Me gustaría que cuando pase la cuarentena sentarme con ella a charlar, pero la propuesta está y sería una linda idea. Ella se arrebató y dijo sí de una“, dijo el rugbier. Cuando Lizy recibió la propuesta replicó la foto en su Instagram y escribió: “Vayan al Instagram de Leo Alturria, estoy en shock. No les puedo ni contar. Lo que sí, a pesar de que me da vergüenza, nunca pensé que viviría una historia tan linda de amor. Sí, QUIERO“.

Inmediatamente sus redes se llenaron de mensajes de cariño de parte de sus seguidores. Leo contó cómo surgió la propuesta. “El viernes a la noche borrando fotos de los grupos de WhatsApp, encontré una foto con ella, la que subí a mi Instagram, y la miré con esa carita y dije ‘qué lindo, le voy a dedicar algo’. Ahí arrancó todo y parece que va en serio“, dijo. El gran evento se celebraría el año que viene, cuando termine la cuarentena. La pareja no se ve desde que empezó el aislamiento obligatorio, por lo que tienen mucho de qué hablar cuando se vean cara a cara.

“La cuarentena nos agarró cada uno en nuestras casas y no practicamos ni sexo virtual, ni nada de eso“, comentó Leo. El rugbier fue muy criticado cuando empezó a salir con Lizy Tagliani. “Hubo mucha gente que me prejuzgo sin conocerme, pero con el paso del tiempo creo que la gente fue aceptándome. También yo demostré que realmente la quiero, nos amamos y estamos muy enamorados. Tuvimos una pequeña crisis que en realidad le afectó a ella para protegerme a mí por las cosas que se decían hacia mi persona. Yo le dije que si a mí me atacan yo sabré defenderme o haré oídos sordos“, contó.

Aunque ambos piensan tomarse todo con calma, ya están pensando en padrinos. ¿Quiénes serán? Alturria dijo: “Si todo marcha bien, nos casamos el año que viene después que pase todo esto. Me gustaría hacer una fiesta bien grande y que los padrinos sean Susana Giménez y Marley. Pero en realidad me gustaría que uno de los padrinos sea un productor de Lizy, Rodolfo, que fue quien hizo todo para conocernos“, aseguró Alturria. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.