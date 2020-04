Yanina Latorre lloró al leer un mail de una seguidora

Los vivos de la metiática argentina Yanina Latorre y el presentador de televisión Lizardo Ponce se convirtieron en uno de los mayores vistos durante la cuarentena en la red social Instagram. Le cayeron tan bien la gente que hasta se ganaron un apodo. El mismo combina las tres primeras letras del nombre de ella con las últimas cuatro del nombre de él. A medida que fueron creciendo en audiencia y contenidos, se consolidaron como la dupla “Yanardo”.

Cada noche, miles de seguidores se enganchan con sus historias, sus ocurrencias, sus disparates y sus respuestas a quienes les escriben. En general, el ánimo de las transmisiones es divertido y polémico. Pero ayer hubo un momento que rompió con ese formato y mostró, quizás como nunca hasta ahora, el costado sensible de la mujer de Diego Latorre. La panelista de Los Angeles de la Mañana se quebró al leer el mail de una seguidora que padece Lupus. La fan le agradeció a ella y a Lizardo por hacerle más amena y llevadera su difícil situación.

Yanina leyó, textual, lo que les escribió la chica: “En eso me convertí, en alguien que dejé de pensar tanto y se empezó a reír mas. El problema sigue estando, obvio. Los días de humedad, como hoy, son los peores. Me duele todo más hasta no poder levantarme de la cama”. Entre sollozos siguió: “Los problemas económicos, todo sigue estando. Pero ahora me rió mas, ahora tuiteo, veo vivos y me concentro en algo mas. Y todo gracias a Yanardo”. Ahí ya no aguantó y se puso a llorar. A Lizardo le pasó lo mismo.

Yanina Latorre se emocionó hasta llorar

El mail seguía: “Gracias por tanto. Perdón, me puse intensa como Maratea, pero quería que sepan que más allá de todo ayudan a la gente posta, de manera real y en forma que ni se imaginan. Lolita es todo lo que está bien. Mamá y yo los amamos”, terminó de leerlo y no pudo contener las lágrimas ni la emoción. Entonces, brindó algún dato sobre la chica, y volvió a ponerse emotiva.

“Ella se llama Aylén, es un amor y le voy a contestar: te digo que para mi es un placer total, este solo mail ya valió la pena todas las noches, las tres horas, no dormir, estar cansada. La idea es divertirnos pero esto es hermoso, pero hermosos de verdad. Y lo quería leer porque es re lindo que pase esto”, respondió Yanina. La columnista es conocida en el mundo del espectáculo por ser una persona que no se queda callada y dice lo que piensa en frente de las personas.