Ángel de Brito le recomendó a Yanina Latorre engañar a su marido

El escandalo del engaño de Diego Latorre a su mujer Yanina Latorre, con Natacha Jaitt, adquirió una trascendencia enorme. Todo el país habló de esa infidelidad. Aunque ya quedó en el pasado, Yanina repasó toda la situación en la edición del miércoles de LAM. Incluso, Ángel De Brito blanqueó un consejo muy particular que le brindó en esa época. Todo comenzó con una consulta de la periodista Karina Iavícoli en relación a qué actitud hubiese tomado si pudiera regresar el tiempo.

“¿Te hubiese gustado engañarlo con alguno de los jugadores?”, comentó Karina. Pero Latorre respondió para sorpresa de todos: “¡No! Nunca en la vida le volvería a dar a un jugador de fútbol, tienen una impunidad”. Esa concepción abrió las puertas a la repregunta, a la insistencia para sonsacar una frase estridente, por eso su compañera retrucó: “Claro, pero no te hubieses animado a engañarlo. Ahora sí lo harías”. La esposa del exfutbolista dio un razonamiento especial, que llevó a la revelación de un secreto.

“No lo hubiese engañado, pero no porque soy buena, sino que me da fiaca y es inherente a mi personalidad. Cármela Bárbaro (su excompañera en LAM) me decía ‘engañalo, engañalo’. Y vos también, Ángel”, declaró la rubia. Claro que las miradas cambiaron raudamente a De Brito. El periodista no esquivó la propuesta y sin ponerse colorado aseguró: “Le mandamos un beso a Carmela. Yo, cuando pasó todo lo de Natacha, te dije ‘buscate un amante’, es la verdad. Ahora ya lo podemos contar”.

“La venganza puede pasar por otro lado”

Con todo ese tratamiento de la situación, la figura mediátoca de 51 años de edad aportó una sorprendente declaración. “Sí, es verdad, Ángel me lo dijo muchas veces, pero me da fiaca. No lo hice, soy tarada. Pero la venganza puede pasar por otro lado, no todo en la vida son los amantes. Soy más inteligente. El futbolista es muy machista, él te puede ser infiel con 90, pero te agarra a vos con un mensaje y sos una asesina serial”.

Por otra parte, la columnista Yanina Latorre contó que cree que Diego le perdonaría una infidelidad, aunque se la hubiera hecho pagar. Mariana Brey consultó a su compañera, mientras recordaba , sobre la posibilidad de perdonarle una deslealtad estando con otras personalidades. “Yo creo que sí, pero no de la manera que yo lo perdoné. Él me hubiera perdonado de una manera cruel, me lo hubiera hecho pagar”, respondió la panelista sin vueltas.