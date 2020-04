Canelada cuestionó al Gobierno y afirmó que hay 175 leyes sin reglamentar

El legislador y presidente del bloque de la UCR José María Canelada, cuestionó duramente al gobierno provincial por la promulgación “prematura” de la Ley de Emergencia en Violencia de Género y enumeró una serie de leyes que aún esperan el aval del Ejecutivo para poder ser aplicadas.

El parlamentario, a través de su cuenta de Twitter, expresó: “Cada vez que alguno de los legisladores traemos una iniciativa, lo hacemos buscando un aporte para solucionar los problemas de los tucumanos. Pero el Ejecutivo a veces ni siquiera cumple con pasos básicos para que las leyes sean efectivas”, expresó Canelada.

En el posteo, el legislador aduce que desde el 2015 la Legislatura aprobó más de 500 iniciativas, de ese número hay unas 140 que no están numeradas. También agregó que hay otras 35 leyes que carecen de reglamentación, por lo que se deduce que existen unas 175 leyes en las que el Ejecutivo no ha cumplido con su reglamentación.

Hay una cuestión que subyace sobre la ley de emergencia de violencia de género que recién el poder Ejecutivo tucumano promulgó esta semana, 500 días después de su prórroga: son muchas más las leyes que no han sido numeradas por el Ejecutivo. April 30, 2020

Entre las normativas que Canelada le reclama al Gobierno para su reglamentación están:

El Programa de Protección Social para personas en situación de calle.

La Creación de la Comisión Provincial de Abuso Sexual Infantil.

El Programa de Calidad de Vida para el personal Policial.

La Ley de Alzheimer.

Por último, el legislador radical exigió el real cumplimiento de funciones de los tres poderes y manifestó la importancia que tiene reglamentar una ley para un sector importante de la sociedad. “El gobernador debe entender que detrás de una ley a la que el Ejecutivo no le pone un número o no reglamenta, hay un derecho. Y detrás de ese derecho, hay un tucumano que no puede ejercerlo” puntualizó.