Cinthia Fernández escrachó a un vecino

No es la primera vez que Cinthia Fernández utiliza sus redes para quejarse de sus vecino. Semanas atrás acusó a una mujer de robarle una caja que le llegó equivocadamente a su domicilio y le hizo una cámara oculta para denunciarla públicamente. Días atrás, Cinthia mostró como un vecino que tenía el agua de la pileta sucia en una zona en alerta por Dengue. Ahora volvió a escrachar a una persona ya que publicó un video mostrando a un vecino que caminaba sin tapaboca por la calle.

Esta vez, la panelista grabó el archivo con su teléfono desde el auto. Se vio a un joven de mediana edad, señalándolo por no usar tapabocas. “Qué hace el vecino sin barbijo caminando cuando está prohibido”, dijo la flamante participante del Bailando y siguió: “La argentinadad al palo… un pendejo, Dios”. Recordemos que tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, donde vive Fernández, el uso de tapabocas o barbijo es obligatorio desde mediados de abril. Sin embargo, la implementación de dicha protección tiene sus excepciones y no siempre que uno esté fuera de su casa tiene que llevarla.

Desde que comenzó el año que Cinthia tiene peleas con colegas, vecinos y hasta con familiares. A sus constantes idas y vueltas con su ex Martín Baclini y con Matías Defederico papá de sus hijas Charis, Bella y Francesca, se le sumaron otros conflictos. Primero la columnista argentina del programa televisivo Los Ángeles en la mañana perdió una billetera en el supermercado en la que tenía ahorros y una vecina la encontró y se la devolvió.

Peleada con todos

Con su exnovio, el empresario oriundo de la ciudad de Rosario, lejos de enfriarse por el paso del tiempo, las cosas se complicaron cada vez más y hasta llegó a tratarlo de “machirulo”. También compartió audios privados de él. Además sumó problemas con su expareja el futbolista argentino Matías Defederico, ya que comentó en el programa conducido por Ángel De Brito que los 60 mil pesos que le pasaba por mes el deportista no le alcanzaban para cubrir todos los gastos.

Además acusó a su papá, a quien no ve desde hace años, de haberse quedado con plata de ella de una herencia familiar. “Mi mamá me devuelve mi dinero y gracias a eso cubrí un montón de deudas. Mi papá me dijo en la cara: No te lo voy a devolver. Vas a tener que esperar, te la voy a devolver cuando yo quiera”. Además habló sobre la actitud de su padre: “Un mes después se compró un departamento. Esa es la actitud que me jodió. Yo no lo perdono. No lo quiero ver ni en figuritas. Para mí no existe”, dijo en ese momento Cinthia.