Escándalo: Felipe Solá insultó a Elías de Pérez durante una reunión

Un agitado debate se vivió en la noche del miércoles entre el Canciller Felipe Solá y la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez en el marco de una exposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación. El canciller hablaba de la situación de los argentinos varados a raíz de la emergencia sanitaria, cuando se cruzó en una discusión con la senadora, quien lo acusó de haberla agredido verbalmente durante la reunión.

Solá, ante los senadores, prometió que no dejará a ningún habitante “desamparado” y explicó que actualmente el país se encuentra “repatriando a 400 y 500 personas por día”. “6.600 argentinos están en Europa, 6.100 en América del Sur, 4.646 en EEUU y Canadá, 4.200 en América Central y 2.800 en Asia, África y Oceanía”, detalló el ministro.

Lo cierto es que, minutos después de terminada la cumbre, la discusión continuó en las redes sociales ya que la Senadora por Tucumán posteó en Twitter: “¿Escucho mal o el canciller me insulta cuando le digo que debemos traer a los médicos argentinos varados en el exterior?”

¿Escucho mal o el canciller me insulta cuando le digo que debemos traer a los médicos argentinos varados en el exterior? pic.twitter.com/MukrCqaCZz April 29, 2020

El descargo que empeoró la polémica

A los pocos minutos Solá hizo su descargo en la red social: “Le pido disculpas a @SilviaEdePerez . Tergiversó mis palabras sobre la repatriación de médicos hoy en la teleconferencia con la comisión de RR EE del @SenadoArgentina”.

Le pido disculpas a @SilviaEdePerez. Tergiversó mis palabras sobre la repatriación de médicos hoy en la teleconferencia con la comisión de RR EE del @SenadoArgentina. — Felipe Solá (@felipe_sola) April 30, 2020

Sin poner paños fríos, Elías de Pérez volvió a contestarle a Solá con otro picante pensaje “No tergiversé sus palabras. Y, si hubiese interpretado mal lo que me había respondido, eso no justifica que me trate de “pelotuda”, canciller. Podemos coincidir o disentir, siempre en un marco de respeto”.

Luego del hecho, la senadora se mostró indignada con el episodio y añadió “Muestra una intolerancia absoluta ante que el que piensa diferente y al que reclama por lo que le parece injusto”. También añadió que “son estilos de manejar la política, si no se dan cuenta que en el respeto al que piensa distinto es donde se va construyendo la democracia“.