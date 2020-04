“Espero que te haga recapacitar…” ¡Escándalo! Amaia Montero respondió a los dichos de Lali Espósito

El lunes pasado se reestrenó “Casi Ángeles” en la pantalla de Telefe. Con motivo de celebrar la ocasión, Lali Espósito hizo un vivo de Instagram, al que más tarde se le unió su compañero de elenco, Peter Lanzani. Lali recordó una anécdota inesperada y la compartió con las miles de personas que estaban viéndola. El día que Amaia Montero, la ex cantante de La Oreja de Van Gogh, se peleó con la China Suárez. Desafortunadamente, el relato llegó a oídos de Amaia, que no se lo tomó muy bien. ¿Qué había dicho Lali?

La cantante casi se arrepiente de contar esta anécdota, pero decidió continuar diciendo: “Mirá si un día nos la cruzamos, quedó re mal. Ya fue, la contamos. Parece que Amaia Montero estaba, como podemos estar todos en algún momento de la vida, en una fiesta como pasadita en tragos“, empezó diciendo. “Se cruzó con la China en un pasillo, en un momento donde la China no soportaba mucho, tenía un carácter poco controlado en esa época. La cruzó a Amaia, que estaba en una, en la suya, y a la China no le gustó nada que le chocara el hombro“, contó Lali.

“Se armó una tremenda, las terminamos separando“, contó la cantante. “Estuvimos separando a la China de Amaia, el guardia en el medio, todo un quilombo. Que anécdota horrible“. En ese momento, habían alrededor de 130 mil personas viendo el vivo de Lali Espósito. Y claro, el video llegó hasta Amaia. Por lo que Lali tuvo que salir a disculparse públicamente: “Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista Amaia Montero en el live en mi cuenta de Instagram, donde celebrábamos la repetición de ‘Casi Ángeles’. Jamás fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado. Pido disculpas. Un abrazo“, escribió en su Twitter.

Amaia le respondió enojadísima en su cuenta de Twitter. Es que Lali se disculpó por haber dañado la imagen de Montero, pero jamás desmintió lo ocurrido. Esta fue la reacción de la española: “Hola Lali no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de Instagram respecto a mí es absolutamente mentira“, sentenció. Y más tarde agregó: “Sabés que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible“.

Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía — Amaia Montero (@AmaiaMontero) April 29, 2020

“Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos Lali“, escribió la cantante. Y el debate no terminó ahí sino que siguió en los comentarios de la publicación. Los fans de Lali Espósito saltaron a defenderla ante los seguidores de Montero. La China Suárez, por otro lado, aún no ha dicho nada. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.